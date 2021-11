Riesgoso bache genera accidente en centro de Los Ángeles

Alejandra Paredes, se acercó a diario La Tribuna para dar cuenta de la situación, relató los hechos que la llevaron a estar, actualmente, con reposo médico.

“El lunes 08 de noviembre, fui junto a mis dos hijas y mi nieta de seis años a realizar algunas diligencias al centro. Al momento de querer retornar a mi casa fuimos al paradero ubicado frente a McDonald ‘s, pero al estar lleno comenzamos a avanzar en dirección a Falabella”, comenzó relatando la afectada.

“Cuando íbamos caminando hicimos parar un colectivo, pero no nos dimos cuenta de que no tenía espacio para todas. Es justo en ese momento en que voy a subir nuevamente a la calzada y mi pie resbala en la línea amarilla cayendo con toda mi pierna izquierda dentro del agujero, terminando con mi pierna derecha de rodillas”, agregó.

“Mis hijas asustadas me ayudaron a levantarme, mientras me asistieron recogiendo mis objetos personales que salieron en todas direcciones. Con vergüenza y mucho dolor me subí a un colectivo que paró a los minutos. Me fui llorando durante el camino, porque el dolor era insoportable”, añadió.

Finalmente, Alejandra Paredes detalló que por orden médica se encuentra haciendo reposo mientras llega el resultado de los exámenes.