Tras nuevo accidente: Piden urgente instalación de lomos de toro en Ciudades de Chile

Vecinos del sector de Ciudades de Chile en Los Ángeles exigieron la instalación de lomos de toro en las calles de este punto de la comuna debido a un nuevo accidente vehicular registrado el pasado fin de semana. El hecho, terminó con un auto de un vecino del sector impactando a un poste producto de otro vehículo que transitaba a alta velocidad por el lugar.

Debido a esta situación, dirigentes vecinales de la zona apuntaron a las reiteradas oportunidades en donde han solicitado, desde al menos cuatro años, la implementación de este tipo de medidas para las calles principales. Señalaron que los fines de semana un grupo importante de conductores se reúnen en el costado sur del parque Estero Quilque, para realizar “piques” a alta velocidad, generando la preocupación de la comunidad en general.

La presidenta de la junta de vecinos de Ciudades de Chile, Sonia Naranjo, se refirió a este recurrente problema de los vecinos del sector. “Nos enteramos de que a un vecino le habían chocado su auto que estaba estacionado en calle Colo Colo, pero eso es la guinda de la torta porque nosotros como dirigencia vecinal venimos solicitando a la municipalidad de Los Ángeles hace mucho tiempo resaltos o lomos de toro, o reductores de velocidad”, expresó.

En esa misma línea indicó que “el grueso de nuestros problemas son las carreras clandestinas, y es ahí donde nace todo, se juntan en el Parque Estero Quilque. Este sábado fue de locos porque yo llamé a Carabineros, pero era de locos ya que se juntaron a celebrar Halloween, y habitualmente ahí se ganan al iniciar en calle Temuco, y se largan a correr por calle Temuco, doblan en Colo – Colo, luego en Padre Hurtado, y entran nuevamente al parque Estero Quilque, o lo hacen por la avenida Poniente ya que en la calle Punta Arenas sacaron un Ceda el Paso que frenaba un poco a los autos, y pusieron un disco Pare por calle Punta Arenas, lo que ha llevado a colisiones. Creo que este fin de semana tuvimos dos o tres colisiones en esa intersección”, precisó.

“NO SOMOS ESCUCHADOS”

Sonia Naranjo enfatizó que, a pesar de múltiples solicitudes a la Dirección de Tránsito por la instalación de lomos de toro en las calles del sector, no han tenido respuesta: “nuestro problema lo tenemos –exclusivamente- con la Dirección de Tránsito, que es una dirección absolutamente inoperante, yo se lo he hecho saber al señor alcalde, yo tengo copias de mis solicitudes, tengo copias de las respuestas que a mí me han dado, donde nosotros pedimos dos lomos de toro en calle Temuco para parar un poco esto, y nos pusieron un resalto, y aparecieron otros resaltos en la villa, pero no en las calles donde corren”.

A lo anterior agregó que “en calle Colo-Colo, entre avenida Poniente y la avenida Padre Hurtado, ya ha habido muchos accidentes, entonces yo no sé qué está esperando la Dirección de Tránsito porque la verdad es que yo le escribí al alcalde y le dije, lo hice a través de Facebook, que no somos escuchados, esa es la piedra en el zapato que nosotros tenemos. Yo pedí inspectores en terreno, porque no nos sirve de nada tener excelentes personas trabajando en la municipalidad, si en una oficina no se solucionan los problemas, los problemas reales de la gente están en la calle”, indicó.

La presidenta de la junta de vecinos agregó que “la Dirección de Tránsito me contestó un oficio ingresado el año pasado, y me contestó en el mes de febrero o marzo, donde me dicen que no hay presupuesto para resaltos o reductores de velocidad, pero que cuando los haya que se supone que va a ser en el mes de abril o mayo, ellos me iban a avisar, y estamos en el mes de noviembre y ellos no me han avisado nada, y tengo el mismo número de teléfono, la misma dirección, y nunca he cambiado mi correo”, sentenció.

RESPUESTA DEL MUNICIPIO

Diario La Tribuna se contactó con la municipalidad de Los Ángeles para ahondar sobre esta situación, y se indicó que están al tanto de este requerimiento de la comunidad, por lo que se informó que está contemplado para su ejecución el próximo año.