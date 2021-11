Realizan colecta virtual para construir el Patio don Bosco en Bajos de Mena

Patio Don Bosco es una iniciativa salesiana en la población Bajos de Mena, ubicada en la comuna de Puente Alto, Santiago.

Se trata de un espacio en el cual se busca desarrollar actividades para ayudar a las familias, ofreciendo -a niños, niñas y jóvenes- alegría, formación y valores a través de talleres, deporte y apoyo profesional. La congregación ya cuenta con un patio en la población Nuevo Amanecer de la comuna de La Florida.

Un equipo de profesionales y empresarios, dirigidos por Ramiro Urenda, se propuso ayudar (pro bono) a conseguir los 700 millones de pesos que cuesta este proyecto del Patio Don Bosco. “Patio Don Bosco en Bajos de Mena, un lugar para que los niños puedan jugar y crecer seguros”, señala el ex presidente de Derco. Y agrega: “Estoy comprometido en la construcción de un Patio Don Bosco en Bajos de Mena. Allí acogeremos a niños y adolescentes, fuera del horario escolar con salas para estudiar, jugar, comer, hacer talleres, deportes y un gran patio como el que no tienen en sus hogares. Así los alejamos de la calle, los narcotraficantes y delincuentes, para que se desarrollen normalmente. Esta es una acción concreta y efectiva probada por la Fundación Salesiana en más de 150 países y no una promesa como tantas que escuchamos en estos días”.

Por su parte, Sergio Mercado, director ejecutivo de Patio don Bosco, señala que “tanto el centro Punitaqui de La Florida, (que alberga a 120 niños y adolescentes) como el que se construirá en Bajos de Mena, son centros sociales juveniles, que abren -de lunes a viernes- en horario posterior a la hora de la escuela, es decir, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. La idea –agrega- es que los niños puedan asistir a diversos talleres y desarrollen actividades creativas y de juego, además que refuercen sus estudios. De este modo están protegidos mientras sus padres vuelven de sus trabajos.”

La colecta es digital y comenzó este 27 de octubre, extendiéndose hasta el 7 de noviembre. Las donaciones se reciben en la página de Fundación don Bosco, en este link: www.colectadonbosco.cl