Alcalde Esteban Krause por vías peatonales: "Son transitorias y reversibles"

A través de su cuenta de twitter, el alcalde de Los Ángeles se refirió a la implementación del nuevo Plan de Reordenamiento Vial en el centro de la comuna, en donde indicó que estas medidas son “reversibles”, y obedecen a medidas de distanciamiento producto de la pandemia.

En particular expresó que “he leído comentarios y agradezco la sinceridad. Les comento que este proyecto de reordenamiento vial viene del ministerio de transportes por medidas de distanciamiento Covid. Son transitorias y reversibles en caso que no causen el efecto deseado”.

Al ser consultado por la eliminación de una de las tres pistas en calle Villagrán y la posibilidad de reintegrarla, Krause twitteo: “Volver a tres pistas será imposible, ya que por normativa la pista de sólo buses debe ser de 3.5 metros, algo que antes no existía. Por ende, el espacio que queda para el auto particular no resiste para dos pistas”.