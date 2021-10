Comando de Sichel tras apoyo de Norambuena a Kast: "Es oportunismo electoral"

Como un “oportunismo electoral” calificaron desde el comando de Sebastián Sichel en la provincia de Biobío,las declaraciones del parlamentario oficialista Ivan Norambuena en apoyo al presidenciable José Antonio Kast en las últimas horas, sumado además al apoyo que entregó el Senador Claudio Alvarado al representante del partido republicano.

Uno de los coordinadores de Vamos por Chile y de la campaña de Sichel en la provincia, Jorge Guzmán, se refirió a las declaraciones de Norambuena, donde comentó que “la verdad es que nosotros en el comando encontramos qué es muy bueno que se hayan sincerado ese tipo posiciones, porque la verdad es que venía el rumor hace bastante tiempo, y hoy día a menos de 12 horas o 24 horas desde su cambio de bando, ya hay gráficas de él con José Antonio Kast, entonces ahí vemos la calidad y por qué la política está tan desprestigiada en Chile”.

A lo anterior agregó que “hay políticos, y no me refiero solo a él (Norambuena), o sea tenemos a Claudio Alvarado que es senador vigente por este distrito, y yo creo que aquí nadie lo conoce, no ha venido nunca, y él también se cambió de bando aduciendo sus razones que, bueno son razones personales, pero se olvidan el compromiso que tienen como partido político de apoyar a un candidato que ganó legítimamente, y con un amplio margen la primaria, porque están mirando una encuesta, y eso es nada más que oportunismo electoral”, enfatizó.

Por último, Guzmán agregó que “en el caso del diputado Norambuena, llevan cinco periodos de diputado y pretende seguir siendo senador, o sea gente que en vez de hacer un rol de labor público, de trabajo a la ciudadanía, que es lo que debe ser la política, se sirve y vive de la política, y ese es el problema que tiene a los políticos tan desprestigiados, gente que no le importan lo que le pasa a la gente, sino que lo único que les importa es poder mantenerse en el puesto, y poder mantener sus ingreso en el tiempo”, finalizó.