Subastan el fósil del triceratops más grande del mundo

Big John, apodo del esqueleto de triceratops más grande encontrado hasta la fecha, fue subastado en la ciudad de París en Francia.

La casa de subastas Drout colocó en su catálogo de productos al impresionante fósil de casi 3 metros de largo, el cual sobrepasó las estimaciones iniciales y fue vendido en 7,7 millones de dólares.

Djan Rivers, representante del comprador anónimo, afirmó a CNN que: “Es una pieza que vimos y nos enamoramos de ella desde el principio. La historia detrás de esto es absolutamente impresionante, además poder ser parte de la preservación de algo de esta naturaleza que en realidad se encontró en Estados Unidos, en Dakota del Sur, también es algo muy especial”.

Sin embargo, este tipo de subastas no son bien vistas por la comunidad científica. “Los especímenes fósiles que se venden a manos privadas, son una pérdida potencial para la ciencia. Y si no se colocan a disposición de los científicos, la información contenida en especímenes de propiedad privada y el acceso futuro no pueden garantizarse y, por tanto, no se puede realizar la verificación de las afirmaciones (la esencia del progreso científico)”, afirmó la Sociedad de Paleontología de Vertebrados.

Por último, el fósil de 66 millones de años, fue restaurado en Italia y se encuentra completo en un 60 %.