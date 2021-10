Reina Isabel II rechaza el galardón “Anciana del año”

La reina Isabel II rechazó el título “Oldie of the year” (Anciana del año), entregado por la revista The Oldie, debido a que “no cree cumplir con los criterios relevantes para poder aceptarlo”. Esto fue comunicado por Tom Laing-Baker, secretario privado de la monarca inglesa.

La situación es parecida a lo ocurrido en 2011, cuando el fallecido esposo de la reina fue condecorado como anciano del año, no obstante, aceptó el premio con júbilo. En la instancia aseguró que: “Nada mejor para la moral que ser recordado. En cualquier caso es agradable que se acuerden de ti”.

La monarca de 95 años nació el 21 de abril de 1926 y, actualmente, es la soberana más longeva de la historia británica.