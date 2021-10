Concejal de Los Ángeles indicó que Carabineros es una institución "de izquierda"

El concejal de Los Ángeles Luis Medel indicó que –a su juicio- la institución de carabineros es una institución de “izquierda”, en declaraciones emitidas en el Concejo Municipal de Los Ángeles, la tarde de este martes 19 de octubre.

En específico, el concejal militante del PPD precisó que “yo soy una persona que sí me declaro de izquierda, y no me declaro en contra de instituciones nacionales, o que diga que estoy en contra, por ejemplo, de carabineros, y por lo mismo hoy día quise traer un ejemplo claro”, precisó.

Al continuar su relató, Medel relató que “señalar que el conjunto de organizaciones internacionales de derechos humanos ofició al Estado de Chile hace unos días atrás, y que la institución de Carabineros y sus funcionarios sufren por parte del Estado de Chile violaciones a los derechos humanos, en referente a sus condiciones laborales, los horarios extensos de trabajo, el poco descanso que no se apega ningún código de trabajo, y la forma de actuar que el Estado obliga a funcionar a los carabineros”, comentó.

A lo anterior expresó que “recordemos que esta en una institución que no es de derecha, sino que una institución que es considerada de izquierda, y ahí yo quiero mencionar que el gobierno, y muchos que están acá pueden estar a favor o no de esta posición, tienen cero proyectos de ley y cero iniciativas que mejoran las condiciones laborales de carabineros”, finalizó.