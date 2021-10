Colegio Teresiano en Los Ángeles confirmó caso de Covid-19

Durante la tarde de este miércoles, a través de un comunicado el colegio Teresiano confirmó que “hemos sido notificados de la existencia de un caso positivo de Covid, es importante mencionar que no es variante Delta y esta notificación fue realizada por el apoderado”.

La institución educacional agregó que “el estudiante sintió síntomas el domingo por la tarde, por lo que ayer (martes) se realizó el examen PCR a primera hora, teniendo los resultados el miércoles. Al momento de recibir la notificación como colegio ya habíamos realizado la sanitización a la sala de clases, según nuestra programación habitual. El estudiante asistió hasta el día jueves 14 de octubre al colegio y en esa fecha no había sentido síntomas. Es preciso mencionar que, al no ingresar con síntomas al colegio, no se activa protocolo de aislamiento”.

“También contamos con el efecto rebaño que provoca el alto porcentaje de estudiantes vacunados en el nivel. Es bueno considerar que para ser contacto estrecho se debe interactuar sin mascarillas con la persona que presenta un resultado positivo” sostiene la declaración.

Por último, se indicó que “los estudiantes del nivel no han presentado síntomas, ni tampoco hemos tenido notificaciones de otros casos. El llamado es a mantener el cuidado permanente usando la mascarilla en todo momento, el distanciamiento social y el lavado de manos de manera frecuente”.