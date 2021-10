Krause por Estado de Emergencia: "Siento que es demasiado tarde"

El alcalde de Los Ángeles Esteban Krause se refirió al decreto de Estado de Excepción Constitucional dado a conocer durante este martes por parte del presidente Sebastián Piñera.

En particular el edil precisó que “lamento que se haya tenido que llegar a este extremo, siento que es demasiado tarde, aquí han sucedido hechos muy violentos y lamento que haya tenido que ser por una presión de un gremio como los camioneros, y que no se haya hecho como le digo con anticipación”, precisó.

En esa misma línea expresó que “aquí han habido muertos, han habido quemas de camiones, han habido una serie de acciones que uno empieza a analizar y claro, uno siente que está medidas si bien es cierto pueden construir un poco al orden público, no van a solucionar de fondo el problema”.

Krause enfatizó que “este estado dura 15 días prorrogables por otros 15 días y se acabaron, no hay no hay más, salvo que el congreso pueda aprobar otro tiempos, pero no es tiempo suficiente para resolver un problema tan profundo, profundo de punto de vista la violencia, estos grupos armados están estructurados, están organizados y es muy difícil que en un mes esto se puede desbaratar”.