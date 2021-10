Presidente de dueños de camiones: “Las familias de los conductores están aterradas” por violencia en la Macrozona Sur

El secretario general de la Federación de Dueños de Camiones del Sur –Fedesur- y presidente de la Asociación de dueños de camiones Asoducam Biobío Los Ángeles, Freddy Martínez junto a empresarios y dirigentes de la zona inter-portuaria, llegó nuevamente esta tarde al sector de Duqueco, al sur de Los Ángeles, donde esta jornada se levantó el corte de la Ruta 5, para entregar el respaldo de los gremios a las movilizaciones encabezadas por conductores forestales.

En la instancia, citó que “los conductores forestales se presentaron hace diez días aproximadamente, en diferentes puntos de la carretera de la Macro Zona Sur (…) Las familias de los conductores están aterradas por todo esto que está pasando hace mucho tiempo en la macrozona”.

En paralelo citó que “inclusive fueron recibidos en la Casa de Gobierno por el ministro del Interior y lamentablemente se volvieron con las manos vacías. Lamentablemente no se ve ninguna señal a la fecha de lo que corresponde a la responsabilidad que tiene el ministro del Interior y las personas en el lugar, de buscar algunas soluciones concretas para que la gente se desplace en forma segura”.

Respecto del levantamiento de las movilizaciones en la Ruta 5 manifestó que la acción deriva de la actual contingencia sanitaria y la posibilidad que tienen las familias de reunirse, a diferencia de lo que ocurría en los primeros meses de la pandemia, “los conductores forestales conversaron con sus colegas de carreteras e inter-portuarios y llegaron al consenso de que no quieren molestar ni entorpecer el tránsito de las familias chilenas en este fin de semana, porque muchos, desde los primeros meses de la pandemia no se habían visto con sus familiares en otras regiones del país”.

Acotó que “los camioneros no quieren obstaculizar ni impedir ese proceder y es entendible. Por otra parte, es importante comprender también que había muchos conductores profesionales de camiones que son inter-regionales y que también quieren llegar a ver a sus familias. Por lo tanto, se acordó suspender las manifestaciones y hacer un llamado al ministro del Interior para que de una buena vez se apersone en la zona, en algún punto que él escoja de la Macro Zona Sur donde le quede más cómodo para poder llegar a alguna agenda corta, y resolver y dar señales reales de que hay interés porque no sigan disparándole a los conductores ni haya otro Juan Barrios ni otra Monserrat y no haya más de mil 500 camiones quemados, que es la cifra que contabilizamos” enfatizó.