Gobernador regional propuso interpelar a ministro del Interior por atentados en zona sur del Biobío

El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, se refirió a los nuevos episodios de violencia en la provincia de Arauco, rechazando el uso de la violencia como acción política y proponiendo que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el subsecretario de dicha cartera, Juan Francisco Galli, sean interpelados por este conflicto.

La autoridad sostuvo que “lo que a mí me ha tocado ver en el territorio, conversando con comuneros, vecinos, trabajadores, pequeños empresarios, alcaldes y concejales, es que hay una situación de permanente temor por la inacción del Estado. No están haciéndose políticas públicas, no hay diálogo ni acompañamiento a las personas”.

“Como se está interpelando por el problema migratorio, tanto el ministro como el subsecretario del Interior, deben ser interpelados, porque no está funcionando el ministerio del Interior para dar seguridad a las personas que están viviendo en la zona sur de la Región del Biobío”, afirmó.

Díaz profundizó en su crítica recordando los incidentes que se prolongaron por todo un día, tras el desalojo de un terreno en Alto Biobío. “Me di cuenta que el ministerio del Interior, que rige en todo Chile y también en la región, no había conversado en ningún minuto y todos querían terminar con el problema. Llamé al subsecretario Galli, a eso de las siete de la tarde, y me dijo que compartía mi preocupación y que me llamaría el delegado presidencial subrogante. Eso fue hace varias semanas y todavía estoy esperando el llamado. Entonces, no hay acción del Ministerio del Interior y eso es impresentable”.

EREDE 2021

Estas declaraciones se registraron al término del Encuentro Regional de Empresas 2021, organizado por Irade en el Teatro Regional del Biobío, donde abrió la jornada final con una exposición donde abordó el proceso de implementación de los Gobernadores Regionales, descentralización, desarrollo sustentable y el diálogo, como eje principal para avanzar hacia una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la región.

“Creo en el crecimiento económico, en el empleo y en la sostenibilidad. Son desafíos que deben ir de la mano y no es uno por sobre otro, porque son requisitos indispensables para que haya calidad de vida. En segundo lugar, invito al mundo de la empresa a participar de la Estrategia Regional de Desarrollo que tenemos que actualizar, incorporando los nuevos desafíos como la descentralización, para el traspaso de competencias y de poder político al mundo regional”, dijo.

“Los invito – añadió el gobernador – a que traigan buenas ideas, equilibrando entregar empleo y crecimiento sostenible, a ser parte de la construcción de la región. Tal como indican los objetivos del desarrollo sostenible, nadie puede solucionar los grandes problemas de la humanidad corriendo por carriles separados. Si queremos tener más calidad de vida, mejor ambiente, solucionando los problemas basales que sufrimos, tenemos que hacerlo entre todos”, concluyó Díaz.