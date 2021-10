Toby Castro: “Estoy con el compromiso al mil por ciento para ser un aporte en Iberia”

Su primera declaración a la opinión pública formuló el último refuerzo de Deportes Iberia, Francisco “Toby” Castro, tras el primer entrenamiento bajo las órdenes de Eduardo Lobos, mostrándose participativo en su primera práctica.

“Estoy muy contento de esta oportunidad, de venir a pelear algo importante como un ascenso y con un club como Iberia que me llena de motivación”.

Castro llega procedente de Cobreloa, elenco en el que se inició, pero que estuvo por muchas temporadas alejado del cuadro nortino. De hecho, su regreso, gracias a gestiones realizadas por el, aquel entonces, técnico loíno Rodrigo Kalule Meléndez no pasó desapercibida para un sector de la exigente hinchada naranja que, aún recuerda su conflictiva salida del club que lo formó hace 11 años.

Ya en Los Ángeles, el experimentado delantero, enfatizó su alegría por el buen recibimiento que tuvo de sus compañeros. “Estoy con el compromiso al mil por ciento con Iberia, trabajo y sacrificio para aportar con la experiencia que tengo en el fútbol”, recalcó Castro.

El currículum de Castro es extenso, Universidad de Chile, Unión Española, Deportes Iquique, Deportes Antofagasta, Unión La Calera, Cobresal, Barnechea, Santiago Wanderers y el elenco naranja marcan la carrera del oriundo de Talagante e incluso tuvo la oportunidad de vestir la Selección Chilena. Con respecto a su salida del cuadro minero, Castro fue claro en señalar que, “cuando uno no está cómodo en un lugar, o no se siente bien, es importante buscar otros aires que te den la posibilidad de continuar con la carrera y aquí en Iberia me la dieron y con toda la motivación, vamos a dar la pelea hasta el último”.