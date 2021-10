VIDEO: Captan peligrosa maniobra de microbús en Los Ángeles

Un conductor angelino a través de una cámara instalada en su vehículo dio cuenta de una peligrosa maniobra en el sector sur de la comuna de Los Ángeles.

Según lo comentado por el conductor del “ayer (martes) más o menos cinco para las os de la tarde en la Avenida Ferrocarril, esto fue pasado las intersección de Ferrocarril con Los Incas, mientras yo circulaba por la pista obviamente despejada teniendo todo a favor, venía de frente un vehículo rojo pequeño, el cual se detuvo porque había un vehículo estacionado su costado, sin embargo el conductor de la micro llegó y salió a la pista contraria prepotentemente como siempre lo hacen a pesar de que se dice que son conductores profesionales”.

El angelino agregó que “esto un riesgo tremendo para las demás personas, en este caso yo iba atento a las condiciones de tránsito, tengo la cámara de seguridad en mi auto y aparece la hora y no le estoy poniendo y quitando. pero se ve dónde el vehículo rojo se detiene y la micro le hace el quite, llega y pasa a toda velocidad sin importarle nada, algo que es recurrente, no voy a decir que todo los choferes son así, línea de la micro es Nueva Express.