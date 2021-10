Receso de establecimientos en Yumbel: ¿Una alternativa a la crisis educacional y municipal?

Para nadie es novedad en nuestro país que la educación pública está en crisis y que existe una alta preferencia por la educación privada, realidad que deriva en que cada día las aulas públicas vean reducido el número de alumnos como sucede en la comuna santuario, donde la matrícula ha disminuido considerablemente, derivando en una crisis que hoy afecta a la recién asumida administración.

Problema que, según se informó en el Plan Anual de Educación Municipal (Padem), tendría una alternativa viable: reducir el actual número de establecimientos debido a la baja cantidad de alumnos.

Dicha situación hoy genera un importante gasto para la educación comunal y para la administración, ya que hoy representa cerca de un 70% de los gastos que debe desembolsar el municipio.

“En mi rol de alcalde debo informar a mis vecinos, quienes depositaron su confianza en mí, que este municipio actualmente gira en torno a los traspasos hacia el área mencionada, que requiere la inédita cantidad de 1.600 millones de pesos que deberán ser transferidos para efectuar principalmente el pago de sueldos a docentes y asistentes de la educación, ante el alto número de personas contratadas en los últimos años, que no se condice con la cantidad de alumnos en las aulas”, manifestó el jefe comunal José Sáez, en un comunicado público.

En este contexto, el alcalde agregó que ante la entrega del Padem, la mejor alternativa para rescatar educación de calidad sería eventualmente, hasta la fecha, el receso de tres establecimientos con menor cantidad de alumnos en sus aulas. Estos son el Liceo “Diego Portales” y las escuelas “Cerro Parra” y “Canchilla”, cuya cantidad de docentes no se condice con el número de alumnos en sus espacios.

UNA ALTERNATIVA QUE ES ANALIZADA

De ocurrir esta situación, los estudiantes debieran ser trasladados a otros establecimientos de la comuna, ante lo cual, apoderados han manifestado que no representa la educación que sus hijos merecen.

Referente a las razones de este receso, el director del área educativa de Yumbel, Sergio Villalobos, explicó que “el gran problema que enfrenta el sistema educativo está fundamentalmente determinado por la dispersión de estudiantes en distintos establecimientos y sectores de la comuna”.

Según sus palabras, eso trae asociada la necesaria contratación de profesionales y equipos y, por lo tanto, el receso solicitado busca reajustar las plantas docentes y “generar una inversión que fortalezca los proyectos educativos de todos los establecimientos educacionales que, en este caso en que se propone para el desarrollo de los niños, está relacionado con esa necesidad, la creciente cantidad de personal y la baja de matrícula que viene de varios años atrás”.

Una de las situaciones que ha generado mayor controversia es el traslado de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), quienes serán reubicados en otros establecimientos de Yumbel.

Respecto a esto, el representante del área educativa explicó a la comunidad que “todos entendemos que los niños en general, sin excepción, para la administración y el Departamento de Educación son importantes, pero de manera particular los niños que presentan capacidades distintas o diferentes. Para nosotros será primordial la educación con todos los implementos que necesitan estos niños para continuar desarrollándose con los mismos servicios de equipos profesionales y de atenciones que demandan”.

DESDE EL GREMIO DE DOCENTES Y APODERADOS

Al respecto, el gremio de docentes de la comuna y los apoderados han rechazado lo ocurrido y aseguran que las alternativas no se condicen con las necesidades reales de los estudiantes, sobre todo de aquellos con Necesidades Educativas Especiales, que a la fecha son un total de 41, los que cuentan con docentes dedicados a sus diferentes situaciones.

Cinthya Arrollo, docente de educación diferencial y representante del área antes mencionada, expuso que “el martes se nos informa del receso de cierre temporal del establecimiento ‘Diego Portales’ y dos rurales. Esto es un caos sin justificación, ya que este es un establecimiento que atiende a la diversidad, entonces, nuestra prioridad y preocupación son los estudiantes y el trabajo que hemos venido realizando. No nos presentan mejoras educativas y es un problema que no depende de nosotros; ellos no tienen por qué pagar las consecuencias de una mala administración anterior”.

Alexis Trigo, presidente del centro general de padres y apoderados, expuso que “los padres sienten dolor de que los niños se queden sin establecimientos. Ellos –la administración– quieren un receso donde no va a haber matrícula y será el primer pie para cerrar. Este cierre cambia la ubicación de los niños con discapacidad, lo que medicamente no es bueno. La alcaldía da prioridad a otras cosas, pero la educación es una inversión. Tienen problemas económicos anteriores, pero si ellos decidieron postular y estar ahí, deben hacerlo y no cortar el hilo por la parte más débil”

Ante lo expuesto por los representantes de la comunidad, el alcalde José Sáez manifestó que es una determinación que no está tomada, puesto que hasta el momento se está tocando hasta la última puerta para salvar la educación municipal.

“Invité a estos padres, apoderados y docentes a acompañarme en las instancias de trabajo; vamos a tocar hasta la última puerta necesaria porque para mí, como alcalde, la educación es primero y hoy la educación comunal no es la que nuestros niños merecen. Por ello, ya tocamos las puertas de la seremía regional y, si es necesario, llegaré hasta Santiago, al Ministerio, para velar por nuestra comuna”, finalizó el alcalde de Yumbel.