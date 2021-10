Cuarteto de Artes Orquesta de Cámara visitó el Teatro Municipal de Los Ángeles

Con todos los resguardos sanitarios, se presentó en el Teatro Municipal de Los Ángeles el Cuarteto de Artes Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago. El cuarteto está integrado por Matías Torres (viola), Germán Vega (violoncelo), Marlly Palacios (violín) y Jairo González (violín), quienes se lucieron frente al público angelino con un espectáculo de gran calidad, el cual incluyó el Cuarteto de cuerdas No. 6 en Si bemol, Op.18, de L. v. Beethoven; y el Cuarteto para cuerdas No. 1 en Do menor, Op. 51, de J. Brahms, entre otros.

La actividad, que se desarrolló por más de una hora, se llevó a cabo en el marco de un convenio entre el Teatro Municipal de Santiago y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que también incluyen funciones en las ciudades de Temuco, Los Ángeles y Chillán próximamente, en la denominada “Gira al sur”.

El concierto contó con todos los resguardos sanitarios que se exigen por parte de la Seremi de Salud, tales como, uso de mascarilla, pase de movilidad vigente y distanciamiento social en las butacas y aforo reducido.

Al respecto, Zenon Jorquera, Concejal de Los Ángeles, indicó que “Esta es una gran oportunidad para la comunidad de Los Ángeles, de volver al Teatro Municipal, a ver espectáculos de gran calidad como este del “Cuarteto de Artes” del Teatro Municipal de Santiago, con un concierto de calidad, excelente ejecución instrumental y una gran interpretación de obras de Brahms y Beethoven. Esperar que en el futuro podamos tener muchos más concierto de este tipo y de otros porque la comunidad de Los Ángeles se lo merece”.

Por su parte, German Barra, Jefe de gabinete de la delegación presidencial, comentó que “Es una buena noticia para la cultura, para Los Ángeles y para la provincia de Biobío. Como hemos visto las complejidades que ha traído el Covid-19 para todas las actividades, la cultura no ha quedado ajena a eso, por lo que debemos aprender a convivir con la pandemia y parte de eso es la ejecución de esta actividad, que estábamos esperando con ansias los amantes de la cultura, por lo que concurrimos con mucha emoción a ser parte de este hito para la provincia del Biobío, en una sala que cuenta con condiciones privilegiadas y a la cual esperamos que el público responda de muy buena manera asistiendo y respetando las normas de autocuidado”.