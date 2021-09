Yamsy Contreras es preseleccionada en la sub-17 femenina del fútbol nacional

Un llamado marcaría un antes y un después en la carrera deportiva de la cabrerina Yamsy Contreras, luego de ser preseleccionada nacional Sub-17. Tal como comentó para diario La Tribuna la actual central de la Maquinita aurinegra: “Fue algo inesperado, yo no me lo imaginé. El profe muy feliz me dijo que quedé preseleccionada para el equipo nacional”.

Cabe destacar que la joven de 15 años, con esfuerzo y perseverancia, se abriría paso entre sus similares para llegar a defender al equipo penquista, y ahora busca concretar un desempeño óptimo durante la temporada que llame la atención del cuerpo técnico del conjunto nacional. “Este fue un gran paso para decirme a mí misma que puedo seguir adelante y mis sueños se pueden cumplir”, aseveró Contreras.