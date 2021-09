Dirigenta de Santiago Bueras: “La feria va a seguir funcionando”

El martes se confirmó que la Autoridad Sanitaria inició un sumario sanitario al evento masivo que se realizó durante este fin de semana en la feria Santiago Bueras de Los Ángeles.

Ante esta medida, diario La Tribuna se contactó con la presidenta del Sindicato N°6 Santiago Bueras, María Zúñiga, quien comentó que “acá nadie se saltó la normativa, todos estaban con mascarilla, la gente estaba reunida en grupos porque yo misma le hablaba por el micrófono y la gente me respondía que ellos eran familia por eso estaban en grupo”.

La presidenta agregó que “acá se juntó gente, se disfrutó en familia, no hubo ninguna pelea, nada que echara a perder el ambiente que había de tranquilidad, no entendemos porqué la agarran con la feria, si nosotros no molestamos a nadie, ni a la municipalidad, a la delegación y a ningún político. Todo corre por cuenta de nosotros, en todo lo que va de pandemia no hemos tenido ningún brote de Covid-19, se hicieron como 270 PCR, salió uno positivo y no era de mi feria, era una transeúnte”.

Zúñiga explicó que “la feria tiene permiso desde el año 1996 para realizar el aniversario, que es un show que se hace al aire libre, para el 18 de septiembre y para hacer una feria navideña. Desde hace 25 años que conseguimos esas autorizaciones y todas las autoridades han aceptado que yo tengo permiso con el primer alcalde que firmamos el convenio”.

En el tema del sumario, la dirigenta comentó que va a presentar los descargos “nosotros somos gente honesta, trabajamos, nos sacamos la cresta, no tenemos autos, arrastramos nuestras cosas en triciclo y damos un servicio como corresponde y mínimo esperamos que se nos respete”.

Ante la consulta, si van a seguir trabajando, la presidenta señaló “lógico, la feria va a seguir funcionando, todo sigue exactamente igual, a no ser que cambiara la Fase y nos permitirán vender cosas de primera necesidad, porque si es así desaparecemos todos los que vendemos ropa, ya que la feria no puede parar”.

Por último, la representante pidió a las autoridades ser más justos con los sindicatos “ya que todas las organizaciones se deben respetar y que no nos acusen de mafiosos”.