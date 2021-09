Aguas del estero Cholguaco son contaminadas con excremento de animales

El estero, ubicado camino a Nacimiento km 15, Paso de Arena, está conformado por aguas naturales, las cuales mantienen su cauce, incluso, durante el invierno. Su uso está destinado principalmente para el regadío y consumo animal, sin embargo, en el último año se ha visto intervenido con purines arrojados por una lechería de la zona, aseguran vecinos.

Uno de los residentes en el sector, Rolando Escobar, ha registrado en dos ocasiones en su celular esta situación que según indicó a diario La Tribuna: “en un principio era esporádica, es decir, durante los fines de semana o cuando llovía, pero ahora está sucediendo de forma constante, sobre todo durante los días feriados”.

Este escenario, según los vecinos, se ha repetido hace más de un año, lo que los llevó a realizar una denuncia a la Fiscalía de Los Ángeles en conjunto con la junta de vecinos del sector Paso de Arena. La denuncia, respaldada a través de registros fotográficos y audiovisuales, aún no ha obtenido respuesta lo que mantiene a los residentes impacientes por una solución.

Además, Rolando Escobar cuenta que “las aguas del estero Cholguaco son administradas por accionistas pertenecientes a la Asociación de Regantes Duqueco Cuel, a quienes también me dirigí a realizar un reclamo, debido a que la contaminación emana mal olor hacia las casas, sin embargo, mi reclamo no fue tomado en cuenta al no ser parte de los accionistas”.

Por otra parte, Astorre Hercolani, presidente de la Asociación de Regantes Duqueco Cuel, declaró que “según la información que manejo, hay una lechería que amplió su número de animales y la ampliación vinculó a la edificación, provocando un problema en las piscinas de evacuación, las cuales terminan por contaminar el estero Cholguaco”.

Con respecto a la lechería en cuestión, los locatarios solo han logrado establecer comunicación con el administrador del recinto quien, según nos indican “cada vez que sucede esta situación, argumenta que se ha roto alguna cañería producto de un descuido, pero a estas alturas, es difícil de creer que pase tan seguido”. La investigación se extiende por más de 11 meses. La Tribuna se contactó con fiscalía para obtener detalles de esta denuncia vecinal, no obstante, al cierre de la edición no hubo un pronunciamiento.