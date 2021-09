Sebastián Keitel: “No puedo elegir donde nacer pero sí donde trabajar, vivir y sacarme la cresta”

Dentro de los veintidós postulantes al Senado por uno de los tres cupos en la región del Biobío, uno de los nombres más llamativos es del atleta y diputado Sebastián Keitel, quien compite como militante de Evópoli de la lista del pacto oficialista Vamos por Chile.

Es que el representante del distrito 9 de la capital en la Cámara Baja ahora quiere dar un salto al Senado por una región que está 500 kilómetros al sur de la zona donde fue elegida en los comicios de hace cuatro años.

Keitel está consciente de las críticas por pretender representar al Biobío en uno de los tres escaños disponibles. Sin embargo, en conversación con el programa “Tribuna para Todos” de radio San Cristóbal, se defiende de las imputaciones en su contra y contraataca de manera feroz contra sus contrincantes.

“Mi zona de confort podría estar en la región Metropolitana donde ahora está todo centralizado pero soy contrario a eso, hay que descentralizar. Las regiones ahora reciben lo que sobra de la región Metropolitana”, afirmó de entrada.

Sin embargo, a medida que avanza la conversación, lanzó sus primeros dardos: “los actuales parlamentarios que son de regiones ya han tenido un tiempo suficiente para solucionar las problemáticas de la gente y no lo han hecho. Hay legisladores de la región del Biobío que están desde el año 90. Hay personas que tienen ya más de 80 años y que están postulando a un cargo de ocho años”. Sin mencionar los nombres, se refiere al diputado DC José Miguel Ortiz que está en el cargo desde el retorno a la democracia, y al diputado radical, José Pérez, quien supera las ocho décadas de vida.

“Me parece impresentable, ridículo y una falta de respeto a los ciudadanos que la confiaron en estas personas que tuvieron 31 años para cambiar, mejorar, descentralizar y solucionar los problemas. La gente se merece parlamentarios que realmente se la jueguen”, apuntó.

En una frase ya usada en otras ocasiones, Sebastián Keitel aseguró que si bien “no soy nacido ni criado en la región del Biobío porque no puedo elegir donde nacer, sí puedo elegir donde trabajar, donde vivir y donde sacarme la cresta para solucionar los problemas de todas personas de la región”.

También repasó a los contendores, incluso de su mismo pacto político: “hay familias como los van Rysselberghe y los Ortiz que tienen toda la región hace años de años. Eso no puede ser. La gente está cansada. Eso lo tenemos que cambiar y eso cómo se cambia, con el voto, con confiar en la gente que se la juegue por el país. Desde los 17 años que compito por mi país, que lo represento, primero en las pistas y ahora en el Parlamento como diputado”.

Incluso, hizo un punto de diferencia con los rivales de su sector a la senaturía: “no soy de la derecha conservadora, al contrario, soy de la derecha liberal que escucha y que soluciona”.

“Las críticas las tomó de quién vengan y de alguna forma son necesarias para explicar lo que estoy hablando. Esas críticas de origen vienen de mis rivales del oficialismo, con un (Enrique) van Rysselberghe que va por un cuarto periodo y donde la hermana (Jacqueline van Rysselberghe) no se conformó con la región del Biobío y ahora se pasó a Ñuble. O sea, ahora los hermanos quieren un territorio más grande aún. Además, (Iván) Norambuena va por su sexto periodo. No sé si la gente encuentra razonable que alguien que lleva 22 años en política, quiera estar ocho años más. Ellos son nacidos y criados en la región ¿le han solucionado los problemas a las personas? ¿Están felices con el trabajo de esos parlamentarios?”.

A juicio de Sebastián Keitel, “hay demasiadas cosas por mejorar. Los políticos actuales ya han tenido su oportunidad. Estamos hablando de candidatos que tienen 81 años, otro de 80 años. No puede ser. Cambiemos. Chile cambió después del 18 de octubre y parte de ese cambio es que las cosas no solo deben ser por derechos, sino que también con cumplir deberes. Uno de esos deberes es ir el 21 de noviembre, votar y cambiar el destino de la región que está estancada, botada y que no es considerada por las autoridades de turno”.

TRABAJO LEGISLATIVO

En medio de la conversación en radio San Cristóbal, Sebastián Keitel aseguró que en los últimos cuatro años, el diputado Norambuena ha presentado seis proyectos de ley mientras que su par Enrique van Rysselberghe suma 10 presentaciones de ese tipo.

“En mi caso, he presentado 84 proyectos, el 80% de los cuales van relacionados a la problemática de la región del Biobío en narcotráfico, delincuencia, calidad de vida, salud mental y física, no solo a través del deporte”, destacó.