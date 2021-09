El básquetbol angelino ajusta los últimos detalles para tener su primer campeonato del año

Han sido casi dos años de pausa ininterrumpida donde el baloncesto local ha debido aguardar con sus competencias canceladas.

Sin embargo, gracias al avance de Los Ángeles en el Plan Paso a Paso del gobierno, el actual aforo atingente a la práctica deportiva en Fase 4 permite que en un espacio cerrado se puedan realizar actividades de índole deportiva.

En este contexto, Miguel Molina Grez, presidente de la Liga de Básquetbol Biobío, relató que durante los últimos meses ha sostenido diversas reuniones junto a los representantes que forman parte de la competencia local, con la finalidad de retomar el campeonato, el cual actualmente se alza como una de las instancias cesteras más grandes del sur de Chile.

El dirigente también explicó que por parte de los equipos participantes se encuentra todo listo y dispuesto para que el balón vuelva a rodar, sin embargo, recalcó que esta decisión se encuentra supeditada a la municipalidad angelina, donde tienen la última palabra ante el regreso de la “naranja”.

Es por ello que la dirigencia de la competencia local decidió organizar su propio campeonato, que pretenden desarrollar durante septiembre –primera fecha– y continuar por dos semanas durante octubre. Está enfocado en jóvenes de la categoría Sub 23, en un recinto deportivo que está por ser confirmado dentro de los próximos días.

“Esperamos que el desarrollo de esta competencia pueda ayudarnos a reactivar el baloncesto en la comuna de Los Ángeles, ya que tenemos a cientos de deportistas ansiosos de volver a competir. Ya han vuelto muchas disciplinas, sin embargo, nosotros nos mantenemos a la espera”, aseveró Miguel Molina Grez.

TRABAJO EN PANDEMIA

Durante los extensos meses de pandemia, la directiva del baloncesto local también logró marcar un hito a nivel nacional con la creación del primer Colegio de Árbitros presente en la provincia de Biobío, que se sumó a los dos existentes a nivel regional en Concepción y Talcahuano. Está inscrito en Enabo y FIBA Chile.

La institución actualmente se encuentra realizando la tramitación pertinente para ser parte de la Federación Nacional de Básquetbol.

“La pandemia no nos ha permitido jugar, pero sí hemos podido realizar este tipo de actividades administrativas. Estaremos disponibles para realizar servicios de arbitrajes a todas las instituciones que lo necesiten en sus diversas competencias atingentes al básquetbol”, precisó el presidente de la Liga de Básquetbol Biobío, Miguel Molina.

DISCIPLINA EN ALZA

El baloncesto en la capital provincial de Biobío ha crecido a pasos agigantados y con el desarrollo transversal de variadas disciplinas. El básquetbol en este contexto se alza como una de las competencias que más deportistas ha logrado acaparar tanto en el ámbito formativo como competitivo e incluso contando con referentes que han logrado profesionalizar su carrera, como es el caso de los destacados basquetbolistas Álvaro Pimentel, Miguel Molina y Jonathan Alveal.

Al respecto, la Municipalidad de Los Ángeles se trazó el objetivo de consolidar la creación de la Asociación Federada de Básquetbol en Biobío, trámite que dio su puntapié inicial con trascendental encuentro junto a la Federación de Básquetbol de Chile y el entrenador de la selección nacional de esta disciplina.

“Llevo muchos años gestionando este deporte en la provincia y recientemente me sorprendió que se me dejara al margen de la creación de esta nueva Asociación Federada de Básquetbol, debido a que ya existe una asociación de la cual yo asumí la presidencia porque nadie más quiso hacerlo. De igual manera, llevo una gran cantidad de tiempo realizando llamados para reunirnos junto a los equipos con personalidad jurídica de la comuna, sin embargo, nadie responde. Mi intención ha sido federarnos desde hace mucho tiempo. No ha dejado de sorprenderme que esta nueva gestión se realizara a mis espaldas”, enfatizó Miguel Molina Grez, presidente de la Liga de Básquetbol Biobío.