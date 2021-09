Ignacio Fica por posible retroceso de la comuna: "Esperamos que eso no ocurra"

El Delegado Presidencial de la provincia de Biobío Ignacio Fica se refirió al alza de casos nuevos de Covid-19 que presenta Los Ángeles en los últimos informes entregados por la seremi de salud, y donde abordó un posible retroceso de la comuna en el Plan Paso a paso producto de esta situación.

En este caso, Fica indicó que “hoy día estamos con un grado de nostalgia, es nuestra última parada militar, nuestro último desfile de 18 de septiembre en estos cuatro años que han sido bastante particulares, con muchos desafíos, y eso por eso también que es muy importante reconocer el trabajo de nuestras fuerzas armadas, de nuestras policías y las instituciones que han sido claves para enfrentar este desafío de Covid-19”.

A lo anterior agregó que “la comuna de Los Ángeles está viviendo una situación de alza de casos de manera importante, y esperamos que al término de estas actividades estos números no aumenten, pero para eso es fundamental que la gente entienda que lo primordial es cuidarse”.

Consultado ante la posibilidad de un descenso de fase de la comuna, el Delegado presidencial expresó que “siempre es una posibilidad, y esperamos que eso no ocurra, porque la comuna de Los Ángeles vivió momentos muy duros, no tan solo las familias angelinas sino que la provincia de Biobío y el comercio local, las pequeñas y medianas empresa tuvieron meses de cierre producto de esta pandemia, por lo que esperamos no llegar a esa situación”, precisó.