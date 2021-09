Amplían la detención de imputado por femicidio en Los Ángeles

Para este miércoles estaba programada la audiencia de formalización de cargos a Marco Pereda Silva, el hombre que confesó ser el autor del femicidio de Jéssica González, una mujer de 38 años que fue hallada sin vida este martes en su domicilio de villa Génesis.

Sin embargo, la detención del imputado se amplió hasta hoy a las 11:00 horas a la espera de conocer el informe de autopsia de la víctima por parte del Servicio Médico Legal.

Al respecto, el juez Carlos Poblete explicó que “en el control de detención de hoy (miércoles), el Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención del imputado ya que se encuentra pendiente la pericia del Servicio Médico Legal, dándose lugar a la petición de la fiscal se fijó la formalización del imputado para mañana (hoy) a las 11:00 horas”.

Tras esto, el imputado quedó detenido, en tránsito en Gendarmería, hasta que se realice la audiencia correspondiente.

En relación a esto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género del Biobío, Marissa Barro, se trasladó hasta la Fiscalía de Los Ángeles, para hacer un llamado a trabajar en conjunto con el objetivo de erradicar la violencia contra la mujer. Comentó que “hacemos un llamado a toda la comunidad a no dejar sola a una mujer que está siendo víctima de violencia. Lo más probable es que alguien sabía lo que estaba pasando con esta mujer y nosotros no tenemos cómo enterarnos si no se hace una denuncia o si el entorno cercano no se comunica con nosotros. Ahora vienen las Fiestas Patrias y muchas veces el consumo de alcohol incide en reacciones más violentas, por lo tanto, la idea es pasar unas fiestas tranquilas en familia respetando todas las medidas sanitarias.”

La autoridad explicó que ayudarán a la familia de la víctima “ofreciéndoles apoyo legal y psicosocial. Tomaremos acciones legales y los vamos a representar con una querella. Nosotros trabajamos en red con las policías, el Sename, Servicio Médico Legal, fiscalía, Centros de Apoyo, Ministerio del Interior, y esperamos que caiga todo el rigor de la ley sobre el responsable ya confeso”.

Además, Barro explicó que en la región en lo que va del año han ocurrido nueve femicidios frustrados, de los cuales seis fueron en la provincia de Biobío. Los canales de ayuda para obtener orientación o denunciar son el número 1455, el cual corresponde a un call center con distintos profesionales que apoyan a la víctima o a los testigos; y el WhatsApp *56970070000.

El delegado presidencial de Biobío, Ignacio Fica, también se refirió al femicidio, indicando que “es lamentable porque uno espera que estas situaciones no lleguen a las comunas de la provincia. Nosotros como gobierno trabajamos fuertemente junto a Sernameg para sensibilizar a la comunidad respecto a esta situación que sigue ocurriendo. La seremi de la Mujer se reunió con los familiares de la víctima para lograr tener la representatividad legal y generar una querella en contra del imputado, por lo tanto, hoy seremos muy rigurosos y muy duros para lograr la prisión preventiva”.

En tanto, la representante del Bloque Negro Feminista, Eva Luna Aedo, manifestó que “repudiamos la violencia que muchas veces está direccionada hacia las mujeres pobres. Hacemos un llamado a las autoridades e instituciones a adquirir un compromiso más grande con la seguridad de las mujeres que buscan un resguardo en los que dicen protegernos”.

En la misma línea, añadió que “muchas veces no son tomadas en cuenta hasta que ya ocurre el femicidio. Hacemos un llamado a la acción para generar otro tipo de redes realmente sororas que se alejen de la visión clasista del feminismo, porque lamentablemente el feminismo en Los Ángeles es totalmente clasista, basado en cosas que se alejan de la realidad de las mujeres trabajadoras, explotadas y campesinas”.