Según el gobierno es probable que el toque de queda no se renueve el 30 de septiembre

El 30 de septiembre el decreto del gobierno para el funcionamiento del estado de excepción de Catástrofe -que rige desde el 18 de marzo de 2020 y ha sido prorrogado y aprobado por el Congreso en más de una ocasión- llega a su fin. Con ello se abrió la interrogante de si el Ejecutivo buscaría su extensión o no.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, abordó las dudas respecto a la continuación del toque de queda en el país “En lo personal, creo que el Estado de Excepción ha servido muchísimo en este año y fracción, nos ha permitido tener el plan Paso a Paso, nos ha permitido tener las cuarentenas comunales, nos ha permitido poder controlar la pandemia”, analizó.

“Pero, obviamente la situación ahora es distinta, los números son distintos, el avance en la vacunación es distinto y eso hace pensar de que a lo mejor no fuese necesario recurrir a esa instancia a fin de mes”, agregó el secretario de Estado.

Al respecto, indicó que “es algo que todavía tenemos que definir bien, estamos viendo los últimos detalles, porque justamente asociado al Estado de Excepción hay otras externalidades, no solamente la cuarentena, no solamente el toque de queda, no solamente el cierre de fronteras, sino que también hay otro tipo de acciones que se toman a partir del Estado de excepción”.

Consultado por la prensa sobre la medida, el titular de la cartera señaló respecto a la extensión o no, del Estado de Excepción que “estamos meditándolo y observándolo”.

“Si las cifras muy adecuadas que mantenemos hasta el momento se mantienen en el tiempo, lo más probable es que no se renueve el Estado de Excepción Constitucional y que tampoco, probablemente, se mantenga el toque de queda”, aseguró.