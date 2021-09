Confirman ayuda para adulto mayor que necesitaba esterilizar a sus 22 perros

María Mercedes Torres, una vecina de Los Ángeles, solicitó ayuda de manera urgente para tramitar la esterilización de 22 perros que mantiene su padre de 87 años.

La mujer pidió ayuda para gestionar el proceso a través de la municipalidad expresando, a través de redes sociales, su preocupación debido a la reproducción continua de los animales. Contó que “desde la municipalidad los vendrán a buscar para esterilizarlos y luego los traerán de vuelta a los tres días. Todo empezó con una perra que llegó al campo de mi papá y empezó a dar todas las crías. En los campos siempre tienen que haber perros pero esto ya se fue de las manos porque es mucha la cantidad. Una de las perras tuvo 12 cachorros, se le murieron dos y ahora está criando a 10”.

Respecto a la alimentación para los perros, Torres indicó que han recibido ayuda de vecinos gracias a la difusión por redes sociales. “La gente nos ayudó un poco y ahora ya estamos esperando el bono de mi papá para comprar un par de sacos de alimentos. Mi papá también les da comida casera”, indicó.

En relación a la adopción de los cachorros, la mujer contó que “la idea es que se adopten todos. Ya me llamó una señora de Cerro Colorado porque quiere una de las perritas”.

Las personas que deseen adoptar uno de los perros pueden comunicarse al número 962329922.

IMPORTANCIA DE LA ESTERILIZACIÓN

Marcela Retamales, técnico veterinario y directora de Trawa Kalen, en Laja, destacó la importancia de la esterilización en los animales citando un documento de Humane Society International, el cual explica que “la castración desacelera el crecimiento de la población. Sin iniciativas de esterilización y castración, los animales sin hogar a menudo son sacrificados, abandonados o mueren por alguna enfermedad. La esterilización es fundamental para el manejo de la sobrepoblación y de las preocupaciones sobre control de enfermedades”.

Además, recalca que “la castración reduce las conductas indeseables relacionadas con las hormonas. Las hembras ya no tienen un ciclo hormonal; esto elimina la atracción y el acercamiento indeseados de perros machos. El instinto por deambular se reduce enormemente; los perros machos, especialmente aquellos utilizados para seguridad, son menos dados a alejarse de la propiedad de su dueño si no tienen el impulso hormonal de perseguir a una hembra en celo. De esta forma, pueden servir mejor como perros guardianes, pueden estar sin ataduras y son menos propensos a contraer enfermedades o a sufrir lesiones. Los perros castrados en realidad pueden ser más protectores, ya que no se distraen con las tentaciones de procrear, deambular o de pelear con otros machos”.