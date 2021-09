Data Influye: Un 80% aprueba suspender la parada militar este año

Fotografía de Contexto

El sondeo Data Influye correspondiente al mes septiembre reveló un amplio apoyo a la suspensión del evento.

En cuanto a los festejos por las Fiestas Patrias, a conmemorarse el próximo fin de semana, un 80% pensó que sería “sensato” suspender la Parada Militar del 19 de septiembre, evento que está en carpeta, luego de que el año pasado no pudiera realizarse, también por la pandemia.

Respecto a la asistencia a eventos, un 76% dijo que no asistirá a desfiles ni actos cívicos, mientras que un 69% aseguró que no irá a fondas o ramadas y un 58% que no saldrá de la región o su comuna para festejar. Por el contrario, un 41% sí visitará a familiares o amigos en estas fechas y un 25% realizará paseos o actividades al aire libre, como elevar volantines.

En cuanto a la percepción de riesgos relacionados al virus, un 73% pensó que fondas y ramadas es donde hay más probabilidades de contagio, seguido por un 60% que creyó que sería en desfiles o actos cívicos y un 34% por viajar fuera de la ciudad respectiva. Solo un 16% consideró que reunirse con amigos es muy riesgoso y un 9% que lo sería pasear o realizar actividades al aire libre.