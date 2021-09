A 11 años del terremoto: aún no se define futuro de destruida estructura de edificio de Tribunales

A más de diez años del terremoto, uno de los edificios que presentó importantes daños en su estructura es el ubicado en la intersección de calles Manuel Rodríguez con avenida Vicuña Mackenna, el cual pertenecía a las dependencias del Tribunal de Los Ángeles. Hasta el momento se mantiene en las mismas condiciones que hace más de una década, y sin ningún proyecto a futuro que se pretenda desarrollar en el lugar, lo que ha generado la molestia de los dirigentes vecinales de este punto de la comuna.

Durante estos diez años, el terreno ha sido traspasado desde Bienes Nacionales hasta el municipio local, regresando nuevamente a Bienes Nacionales, para finalmente hace algunos meses ser traspasado al Servicio de Salud, y sin que hasta el momento se defina un proyecto para construir en este punto.

Por lo mismo, diario La Tribuna conversó con el presidente de la Junta de Vecinos Chiprodal – Las Quintas, Renato Salazar Soto, para conocer su impresión tras estos años sin avances en esta materia.

En particular indicó que “en primer lugar ese espacio está botado, he golpeado varias puertas y la verdad es que ya no me reciben. Formamos una mesa de trabajo, y al final no pasó absolutamente nada, en donde hablé con el gobernador y nada, con el alcalde y nada, después el terreno lo entregaron a la municipalidad en comodato para hacer un Centro Integral del Adulto Mayor, pero eso después no tuvo más avances, y por lo que supimos el municipio lo regresó a Bienes Nacionales”, precisó.

PROYECTOS QUE SE HAN CAÍDO

En relación a los proyectos que buscaban desarrollarse en este punto, Renato Salazar comentó que “en ese espacio las autoridades tienen muy claro lo que yo planteé hace varios años, y ahí lo que se pretendía hacer era un Cecosf o un Centro del Adulto Mayor, pero después me dieron respuesta de que el Centro Integral no se iba a poder realizar porque no habían médicos para que atendiera ese Centro, y esto generó una serie de declaraciones por los medios de comunicación con alternativas, pero hasta el momento no se sabe nada. Además, nosotros lo que queremos es que se haga un Centro para el Adulto Mayor en ese lugar, y además una parte en donde se haga una sede vecinal, ya que nosotros no tenemos sede vecinal para la comunidad”, indicó.

ALTO PORCENTAJE DE POBLACIÓN ADULTA MAYOR

El dirigente vecinal argumentó su determinación de construir un espacio en beneficio de los adultos mayores en los mismos datos que maneja la dirigencia de los habitantes de este punto de la comuna, donde enfatizó que la mayoría de ellos son personas de la tercera edad: “en este sector viven alrededor de 700 a 800 familias, y nosotros hace unos años atrás hicimos una encuesta con ayuda de alumnas de un colegio, en donde sacamos un promedio de un 79% de población de adultos mayores, y yo le estoy hablando de hace tres o cuatro años, entonces en este sector solo vive gente de la tercera edad que deben enfrentar además veredas en pésimas condiciones, y donde vecinos que transitan en sillas de ruedas deben andar por la calle porque por la vereda no pueden andar”, apuntó.

PELIGROS QUE PRESENTA LA ESTRUCTURA

El presidente de la Junta de Vecinos enfatizó en el peligro que genera la colapsada estructura en esta concurrida intersección. “El gran peligro que siempre he dicho es que tenemos dos colegios al lado, el F-900 y la escuela Millaray, además pasa la locomoción que viene desde otras comunas que pasa por el lugar, entonces en el invierno perfectamente podía levantarse un viento fuerte y derribar todo eso y generar un accidente grave en ese lugar”.

Junto con ello mostró su molestia por esta situación que se ha prolongado durante más de diez años. “Se lo digo honestamente que estoy molesto, porque se han reído en la cara mía y de la gente, incluso han venido acá personas de distintas instituciones a decirme que se van a implementar trabajos, pero hasta el momento no pasa nada, entonces para mí se están riendo y burlando de las personas, tanto el alcalde, como el gobernador y las autoridades de esta provincia”.

Por último, hizo un llamado a las autoridades a “que de una vez por todas escuchen a los dirigentes vecinales, porque nos venden la poma’ y nosotros somos los que andamos en la calle haciendo su pega, y ellos no nos dan ni siquiera una respuesta, y esto lo planteé al señor alcalde, al Concejo Municipal, pero hasta la fecha no pasa absolutamente nada, así que estoy desilusionado de las autoridades”, finalizó el dirigente.