Municipalidades solicitan que grandes tiendas funcionen solo hasta las 19:00 horas

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) solicitaron al Gobierno, a la Cámara Nacional de Comercio y al Congreso Nacional que acojan la demanda de los trabajadores de malls, grandes tiendas y supermercados, y permitan su funcionamiento hasta las 19:00 horas.

El proyecto de ley propone que el cierre de los establecimientos de comercio y servicios se realice a más tardar a esa hora, en la cual se deberán ajustar y respetar las jornadas de trabajo de sus dependientes. A su vez, se establecen excepciones a este cierre en consideración al rubro y/o servicio otorgado.

Quien se refirió a la propuesta fue el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío, Jorge Rivas. Indicó que “siempre somos partidarios de beneficiar a los trabajadores. Como Asociación Regional nos adherimos al sentir de nuestro presidente actual, ahora bien, si se considera que es un buen horario y eso no se va a traducir en cortar muchos empleos y quitar beneficios a la gente nos parece bien. Sin embargo, si se va a transformar en algo que irá en contra de los trabajadores, como por ejemplo pagar menos remuneraciones, por supuesto que no estamos de acuerdo. Siempre es importante considerar a los trabajadores con la máxima claridad posible porque lo que se busca es beneficiarlos. Si hay personas que pueden trabajar hasta ese horario con una remuneración atractiva y mejorando la calidad su vida por supuesto estamos de acuerdo”.

En la misma línea, Rivas agregó que “alguien perfectamente podría decir que le interesa trabajar horas extras y que le paguen más, lo cual está bien. Lo importante es que la gente no esté obligada a trabajar en horarios que no le acomodan. La idea es que no se transforme en algo perjudicial para los trabajadores”.

De la misma forma, el alcalde de Los Ángeles Esteban Krause, comentó que “creo que es una propuesta importante, la realidad de Los Ángeles no es tan dramática como la región Metropolitana, pero tenemos trabajadores que viven en otras comunas de la provincia que se ven afectados por el cierre de las tiendas a altas horas. Lo otro que nosotros vamos a exponer es que el día domingo estén cerrados los centros comerciales, es un buen momento para compartir en familia y los que trabajan se lo están perdiendo”.

Uno de los argumentos que planteó la ACHM es que los horarios de cierre del comercio y retorno al hogar a altas horas de la noche conllevan riesgos que ya han sido padecidos por los trabajadores, como por ejemplo delitos por robo en la vía pública, violencia y agresiones sexuales. En ese sentido, detallan que los horarios con la mayor ocurrencia de este tipo de delitos coinciden con los del retorno hacia los hogares.

Frente a esta iniciativa, el presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa, se mostró en total desacuerdo manifestando que ese tema debe ser un convenio entre el empleador y los trabajadores. Estamos en absoluto desacuerdo con la decisión de las municipalidades porque se están entrometiendo en cosas que no les corresponden. Lo que aquí debe hacerse es una regulación entre empleador y trabajadores, no tiene nada que ver una mancomunión de ambas partes, no puede la municipalidad tomar instancias de tipo comercial. Ellos tienen que reconocer que parte de lo que generamos como recursos, desde el pago de patentes y otros servicios, son porque hay empresas que trabajan para mantener trabajadores y pagar los impuestos, lo que significa un beneficio directo para el Estado”, sostuvo.

Una postura similar dio a conocer el seremi de Economía, Mauricio Gutiérrez, explicando que “creemos que se debería apuntar a hablar de mayor flexibilidad laboral, por lo tanto, esta petición de tener una hora de cierre no es conveniente. Las grandes tiendas en los centros comerciales tienen en su interior otras tiendas que son empresas pequeñas, por lo tanto, si las grandes tiendas cierran temprano las otras también deben hacerlo y eso impide que en un horario donde la gente sale a consumir haya más dinamismo en la economía. La posición que tenemos como gobierno es de flexibilidad laboral en vez de tener normas rígidas. El llamado debería ser a reforzar las medidas de seguridad, reforzar la coordinación con las líneas de locomoción colectivas y sistemas de turno para generar mayores puestos de trabajo.