Gremio de Taxis Colectivos del Biobío llamó a reestablecer el servicio en su totalidad

La Región del Biobío, casi en su totalidad se encuentra en fase de Apertura, con toque de queda reducido y regreso presencial de varios establecimientos educacionales.

Junto con esta nueva normalidad, se han masificado las denuncias de usuarios de taxis colectivos por problemas en sus servicios. Al respecto, el Seremi Jaime Aravena Selman informó que “lamentamos que algunas líneas de taxis colectivos no estén cumpliendo con la frecuencia inscrita en nuestro Ministerio. Le recordamos a cada una de esas líneas, que ellos tienen inscritos servicios en nuestro Registro con frecuencia, itinerarios y recorridos, los que seguirán siendo fiscalizados y multados en el caso que corresponda, con el fin de que puedan reestablecerse a la brevedad”.

José Parra, director de la Federación Mi Taxi Colectivo de la Región, realizó un llamado a los conductores de las diversas líneas de taxis colectivos “retomemos nuestras funciones, en su totalidad, no dejemos a nuestros usuarios abandonados. Sabemos que las condiciones no son las mejores, tenemos tacos, el alza de combustibles también ha sido un gran impedimento, pero no podemos dejar de trabajar, no podemos dejar a la gente sin servicio. No esperemos que la autoridad mediante sanciones nos obligue”.

La autoridad regional de transportes informó además que “continuarán realizando el trabajo de fiscalización no sólo a los servicios de taxis colectivos, sino que a todo el transporte público de la Región, porque a medida que han ido pasando las etapas del Plan Paso a Paso y las condiciones sanitarias han ido mejorando, debemos disponer de más servicios, con el fin de evitar aglomeraciones en los servicios y así además podemos comenzar al regreso de los usuarios al transporte público” manifestó el Seremi Aravena.

En la Región del Biobío, a julio de este año, hay inscritos 3.589 vehículos como taxis colectivos. 1.853 en la Provincia de Concepción; 1.291 en Biobío y 445 en Arauco.