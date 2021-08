Tucapel: Envían reclamo a SEC por corte de suministro eléctrico de 48 horas

foto de referencia

El alcalde de Tucapel dio a conocer el envío de un reclamo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles -SEC- debido a que vecinos acusaron que estuvieron más de 48 horas sin suministro eléctrico.

En particular, el documento dio a conocer que el alcalde manifestó su molestia “por la falta de servicio de la empresa eléctrica Coelcha durante los días sábado 21 y domingo 22 de agosto, en donde casi todos los clientes de Tucapel estuvieron sin suministro. Fueron casi 48 horas sin electricidad”, precisó.

A lo anterior, agregó que “a nombre de las comunidades afectadas, solicito a usted investigar y sancionar no solamente la extensa falta de servicio eléctrico, sino también el mal servicio de atención al cliente, ya que no fueron respondidas las llamadas telefónicas de personas que buscaban información y respuesta oportuna. Coelcha brinda un muy mal servicio a los usuarios, no tiene canales expeditos de comunicación, ni siquiera tienen una oficina de atención y de pago en la comuna de Tucapel, dejando en total desamparo a sus clientes”.

Por último, el documento enviado a la SEC precisa que “hubo pérdida de alimentos congelados, de medicamentos que debían mantenerse a una temperatura adecuada y en todos los sectores rurales el corte eléctrico también conllevó el corte del suministro de agua (que funciona con electricidad)”.