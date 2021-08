Mujer de 78 años se convirtió en el primer caso de variante Delta en Tucapel

El alcalde de Tucapel, Jaime Veloso, fue el primero en confirmar un caso de la variante de la India en la región del Biobío, “a mantener al máximo la alerta sanitaria, ya que me han informado que tenemos un caso de coronavirus, Delta, en la comuna de Tucapel”, expresó en las redes sociales.

El edil agregó que “aunque tenemos una disminución de casos activos esta última semana, no podemos bajar la guardia, seguimos en pandemia. He estado conversando constantemente con el seremi de Salud, Héctor Muñoz para asegurarme que se haga un monitoreo permanente de la persona enferma; para que sus contactos estrechos cumplan las medidas de aislamiento; he pedido hacer testeos masivos y reforzar la campaña de vacunación de la tercera dosis contra el Covid-19.

La autoridad comunal fue enfática en señalar que “estimados vecinos y vecinas no nos relajemos, la pandemia sigue estando activa. Acatemos las medidas de prevención y no corramos riesgos innecesarios. Cuidemos nuestra vida y nuestra salud”.

En la misma línea, el seremi de Salud en Biobío, en el balance diario por el estado de la pandemia comentó que, “es una mujer de 78 años, donde el caso índice es su hijo que trabaja en el aeropuerto de Santiago como transporte de pasajeros y este caso estuvo en residencia sanitaria, después estos casos se convierten en un brote familiar, dando positivo dos personas de 78 años”.

La autoridad de Salud, comentó que “hasta el momento es solo un caso de Delta, pero obviamente lo probable es que el caso índice y la pareja también sean confirmados, lo que sí hay que decir, es que este caso estaba como cualquier positivo, se le había hecho la trazabilidad, se aislaron los contactos estrechos, que hasta ahora tenemos a seis personas”.

Además, el delegado en la provincia de Biobío, Cristóbal Vidal, indicó que cuando supimos esta información comenzamos a trabajar para que no se produjeran más contagios, cabe señalar que este era un brote que ya estaba contenido puesto que ya teníamos conocimiento que eran positivos”.

Vidal comentó que “durante la jornada de este jueves y la próxima semana vamos a realizar búsquedas activas en conjunto con el Servicio de Salud y hacemos el llamado a las personas a conocer su condición viral. Además, vamos a reforzar la vacunación durante este fin de semana”.

Por último, en la provincia de Biobío se registraron 31 nuevos casos de Covid-19 de acuerdo al reporte diario entregado esta jornada por la Seremi de Salud del Biobío. Del total, 20 casos se presentaron en la comuna de Los Ángeles; dos casos en Laja; cuatro en Mulchén; y un caso por comuna en Nacimiento; Yumbel; Tucapel; Antuco y San Rosendo.