Los dramáticos relatos de los vecinos de Tucapel que se vieron afectados por el "tornado"

Un impactante despertar tuvieron los vecinos de calle O’Higgins y alrededores en la comuna de Tucapel, esto debido al fuerte viento que se desató durante la madrugada en la zona, y que arrancó diversas techumbres de las viviendas causando preocupación y temor en la comunidad, quienes no dudaron en catalogar este hecho como un tornado.

El evento climático se desató a eso de las cinco de la madrugada según el relato de testigos, y afectó a una veintena de viviendas con daños de diversa consideración, además de un centro de la salud de la comuna.

DRAMÁTICO RELATO DE LOS AFECTADOS

Uno de los vecinos es Luis Carrera, quien contó “esto comenzó entre las cuatro y cuatro y media más o menos, donde escuchamos un boche grande, con granizo o piedras, no sabemos que es lo que era ya que no sabríamos decirlo, pero cuando salimos de la casa había una lluvia torrencial y con viento y todo, cuando empezaron las voladuras de techos, donde los techos incluso estaban encaramados en los postes, árboles desarraigados de la calles, era algo impresionante”.

Por su parte Alicia Villagra precisó que “nosotros estamos un poco impactados con lo que nos pasó anoche a eso de las cuatro de la mañana, parecía una explosión que había sucedido, pero con la claridad del día, vimos la magnitud de lo que había pasado ya que sólo veíamos que las casas estaban inundadas y llenas de agua, pero gracias a Dios no hay víctimas que lamentar ni heridos, solo daños materiales”, comentó la afectada.

A una cuadra de calle O’Higgins vive la señora Fresia, una adulto mayor que vivió solitariamente dramáticos minutos la madrugada de este jueves, “yo vivo solita acá, y cuando sentí la catástrofe que hubo, nada más me metí en mi camita a clamar a Dios nomás y que Él, me protegiera, y gracias a Él, solo voló esta parte de la casa, y donde estaba yo, no le pasó nada. Acá en la cocina se me cayó el tubo y se salió mi cocinita a leña, y esto es lo único que tengo para poder calentarme, y todo lo demás se mojó todo”, comentó angustiada.

ACCIONES DE AYUDA A DAMNIFICADOS

El seremi de Vivienda y Urbanización, Sebastián Abudoj llegó al lugar de la emergencia para comenzar a coordinar la entrega de ayudas a los damnificados, por lo que comentó que “estamos acompañando a las familias, la comunidad ha reaccionado de manera solidaria y están apoyando junto al municipio para evitar que las familias sean más afectadas. Estamos levantando un catastro y por ahora son cerca de 20 familias las que se han visto damnificadas, y lo que vamos a hacer es ayudar y apoyar con la recuperación de habitabilidad, es decir que las familias a través de subsidios de recursos directos puedan recuperar lo que perdieron como techumbres. Esto lo haremos lo más rápido posible y para eso nos hemos coordinado con el municipio y esperamos que dentro de un plazo de dos semanas tener los recursos asignados”, puntualizó.

El delegado presidencial de la provincia de Biobío, Ignacio Fica también se refirió en el lugar a este evento meteorológico en particular, el cual se enmarca en el sistema frontal que se esperaba para nuestra zona, donde comentó que “debido a estas inclemencias del tiempo se generó un tema meteorológico en este lugar, muy similar a un tornado, que afectó a un poco más de 20 viviendas, además de la afectación de un Cesfam. Nosotros desde muy temprano junto al Servicio de Salud de Biobío tuvimos coordinaciones para que el servicio se siguiera realizando en la comuna, y queremos darle tranquilidad a los vecinos y decirles que el Servicio de Salud no se va a suspender, y lo más importante es que no tenemos personas afectadas físicamente o que hayan sido dañadas por este sistema frontal”, en donde enfatizó que durante horas de la tarde del jueves se esperaba la llegada de las primeras ayudas en materiales de construcción para las familias, finalizó.