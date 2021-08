Desde Cabrero la piloto de rally Karina Cabezas se encuentra buscando auspiciadores para regresar a las pistas

Con más de cuatro años comandando su bólido, la reconocida conductora cabrerina Karina Cabezas ha logrado obtener más de treinta copas, que representan su perseverancia en la pista, ya que ha debido sortear grandes obstáculos y hacer su carrera mediante la autogestión.

Enfermera de profesión y campeona de la categoría Fiat 600 Estándar Mujeres en Cabrero, conocida en su tierra como la “Toti”, es otra de las mujeres que se abre camino en un deporte considerado exclusivo para el género masculino.

Vistiendo con orgullo los colores del Club Automovilismo de Cabrero (CDACA), hace cuatro años disputó la primera división del campeonato –Fiat 600– y en 2019 decidió pisar a fondo y subirse a la Categoría Turismo 600, debutando en Temuco dentro de las instalaciones del Autódromo de Interlomas.

Diario La Tribuna conversó con la destacada piloto sobre su historia tras el volante, sus proyecciones y su actual presente deportivo.

¿Cómo fue el comienzo de tu carrera deportiva?

No fue algo familiar, fue interés propio, el cual he podido realizar a lo largo de los años tocando puertas para conseguir apoyo. Lo cual gracias a mi perseverancia me ha abierto muchas posibilidades en el mundo del automovilismo.

Una de las primeras personas que me ayudo fue Nicolás Giam Marino quien es un piloto de automovilismo y tiene una rectificadora de motores, sin conocerlo me acerqué y le comenté que deseaba armar mi primer auto de carreras.

Así que transformé un Fiat 600 que tenía para poder correr, a Nicolás le pegaba en cuotas todo el trabajo y de a poco comencé a hacerme conocida al comenzar a participar de los circuitos locales.

Soy enfermera y mamá, he tenido que complementar todo, de hecho en el proceso de construcción de mi primer automóvil de competición estaba embarazada, mi hijo ha crecido ligado a este hermoso mundo tuerca. Siempre se sube conmigo a pasear incluso tiene un casco hecho a su medida.

Hoy en día tengo más de 30 copas desde que comencé a competir en la categoría estándar y la categoría damas.

He corrido en los autódromos de; Yumbel, Los Ángeles, Constitución, Cabrero y actualmente en la competencia Interlomas de Temuco.

¿En qué situación se encuentra actualmente tu carrera cómo piloto?

Este es un deporte caro, hice un llamado a la gente que me quisiera apoyar ya que debo reunir 400 mil pesos para poder presentarme en el campeonato que actualmente estoy disputando en Temuco el próximo dos de septiembre.

Destaco de todo corazón a muchas personas que desde sus emprendimientos me han cooperado con un granito de arena para poder llegar a la meta.

Hago un llamado a quien quiera apoyarme, estoy totalmente disponible para promocionar su marca, mi compromiso más grande es estar participando y logrando un gran desempeño.

También hoy en día agradezco a la municipalidad de Cabrero que me está dando la oportunidad de poder entrenar en el autódromo de cabrero todos los fines de semanas, y así estar preparada para la próxima fecha que es el 2 de septiembre en el autódromo de Interlomas Temuco.

¿Qué les dirías a las mujeres que quieren participar de este deporte?

Me siento muy contenta por mis pares que están corriendo en el automovilismo y siento que nos hemos ganado un espacio, gracias a nuestros resultados.

Estamos destacando a pesar de ser un deporte que no se creó para mujeres., hoy en día no hay prejuicio, no importa el género, lo que importa es la constancia, el trabajo y apoyo que uno tenga.

Actualmente estoy participando en Temuco Chile Sur y voy segunda a nivel nacional de esta competencia, soy la única mujer que está compitiendo en la categoría turismo, nunca antes había subido una mujer a una clase más avanzada como esta.

La mayoría de las mujeres que están participando en categoría estándar que es la más básica, donde partimos todas pero yo quise dar el gran paso y subir un poquito de categoría y a pesar de eso he tenido un buen desempeño, con una satisfacción personal bien grande.