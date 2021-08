Bienes Nacionales y parque urbano: “Ya nos presentaron la maqueta y tienen barajado el financiamiento”

El Ministerio de Bienes Nacionales ya confirmó la entrega del permiso de ocupación de los terrenos de Monte Cea a la municipalidad de Los Ángeles para la construcción de un parque urbano en la comuna. El sitio se extenderá desde el sur del monumento de los Mártires de Antuco hasta el límite norte del Polideportivo.

Este permiso tiene un plazo de seis meses para que el municipio avance en el proyecto, sin embargo, de manera paralela ya se está tramitando la concesión gratuita de los terrenos, lo cual debe ser aprobado por el Gobierno Regional (Gore).

En entrevista con radio San Cristóbal, la seremi de Bienes Nacionales, Victoria Pincheira, comentó que “la mayoría de las instituciones, para desarrollar un proyecto en un terreno que es de propiedad fiscal, administrado por Bienes Nacionales, piden una concesión que es igual a un comodato. Pero en este caso, el comodato tiene una etapa intermedia, donde debe pasar por el Gore y el pronunciamiento de los consejeros regionales”.

Según explicó la autoridad, el permiso de ocupación ya permite que la municipalidad ocupe el espacio, evalúe distintos presupuestos y realice un estudio de suelo.

“Nosotros como Bienes Nacionales tenemos la propiedad fiscal y la obligación de entregarla a distintas organizaciones. Cuando lo hacemos de manera gratuita es cuando hay un interés superior para la comunidad”, agregó Pincheira.

En la década de los 90 también se realizó una ceremonia en el mismo lugar, donde Bienes Nacionales le traspasó al municipio un terreno para construir un parque urbano. Sin embargo, el proyecto para ejecutar el área verde no prosperó.

Frente a esto, la autoridad comentó que “en este caso, para yo ser responsable en entregar estos terrenos y que tengan una ocupación efectiva, pedimos de antesala que nos presenten el proyecto que se va a realizar y además nos confirmen si existe factibilidad de financiarlo. Pasa en muchos casos que entregamos terrenos y quedan botados dos o tres años porque no tienen dinero o no presentaron una maqueta fija”.

En relación a lo mismo, añadió que “en este caso, la municipalidad de Los Ángeles tiene muy buenos antecedentes. El lugar donde está emplazado el Polideportivo también es propiedad de Bienes Nacionales, se logró el objetivo y cumplió la finalidad. Los Ángeles es un buen destinatario y tiene buenos antecedentes. Ya nos presentaron la maqueta, o sea, ya había atisbos de avance y ya tienen barajado el financiamiento”.

Para evitar que los proyectos no se lleven a cabo, la seremi de Bienes Nacionales implementó un sistema de carta Gantt. De esta forma, las organizaciones definen sus avances en ciertos plazos, “y si no cumplen, nosotros tenemos la potestad para pedir la restitución del inmueble por el incumplimiento de las obligaciones”, sostuvo la seremi.

En relación al proyecto del parque urbano, el alcalde Esteban Krause comentó que “lo que nos faltaba para poder invertir era el permiso de Bienes Nacionales. Esto es un primer paso y no me cabe duda de que los consejeros regionales van a aprobar la entrega definitiva. Ya podemos comenzar el tema del diseño y todo lo necesario para poder construir el parque urbano”.