A pie o en bicicleta se trasladan funcionarios de Carabineros en Quilaco

Sin carros policiales operativos estaría la comuna de Quilaco, según lo dio a conocer el alcalde Pablo Urrutia, tras un oficio enviado al director general de Carabineros por parte de la diputada Joanna Pérez.

El objetivo de la misiva, que describe la situación, es lograr una solución a nivel central para entregar una respuesta a este problema de traslado que afecta a funcionarios policiales de la comuna quilaquina.

El hecho genera preocupación en autoridades de la zona, debido a que los uniformados se ven impedidos de trasladarse de manera rápida a los diversos procedimientos de emergencia, en donde además se indicó que los policías se tienen que transportar -incluso- en bicicletas donadas a los cuarteles de la comuna.

Recordemos que la comuna de Quilaco fue protagonista de un atentado incendiario la noche del pasado viernes en el sector de Rucalhue, cercano al puente Quilmes, donde desconocidos quemaron al menos 11 maquinarias, dejando un panfleto alusivo a la causa mapuche.

ALCALDE DE QUILACO

Diario La Tribuna conversó con el alcalde de Quilaco, Pablo Urrutia para abordar el tema, quien comentó que “en nuestra comuna da un poco de pena ver a Carabineros siendo ayudados por muchos particulares para que su carro ande en buenas condiciones. Normalmente está quedando en panne, y se ve a la comunidad empujando y ayudando, o tirando con otro vehículo ya que son camionetas muy viejas. Da la impresión de que los móviles que dan de baja los envían para acá, entonces debería ser al revés, y que los vehículos nuevos los enviaran para acá por la condición de los caminos. Son caminos de mala calidad, y cuando les pido a Carabineros que nos asistan en alguna emergencia o ir a sectores como Campamento, ellos quedan en panne o no tenían vehículos para ir y tienen que andar caminando. El municipio incluso les tuvo que dar unas bicicletas”, precisó.

En esa misma línea, el alcalde Urrutia comentó que, en una visita realizada con la diputada Joanna Pérez, se percataron que la institución cuenta solo con un vehículo, el que se encuentra fuera de servicio. Según la autoridad comunal se requieren, al menos, tres para la zona: “necesitamos al menos un vehículo para cada retén o comisaría, uno en Quilaco, uno en Rucalhue y uno en Loncopangue, eso es lo que exigimos nosotros. El día que vino la diputada hicimos la inspección y tenían un solo vehículo, estaba en panne, entonces en esas condiciones es difícil exigir o coordinar los trabajos ya que no tienen las condiciones. Por este motivo, solicitamos a la diputada que pida vehículos de Carabineros acá porque es necesario, más aún con la quema de maquinarias”.

Por último, el alcalde de Quilaco dio a conocer que intentaron poner a disposición de los funcionarios policiales vehículos pertenecientes del municipio para su traslado, ya que los funcionarios no pueden acceder por disposición de la institución: “yo quería como municipalidad poner a disposición de ellos un vehículo nuestro, pero Carabineros me indicó que eso no está permitido, y hoy mismo hubo un atropello en Quilaco, y un funcionario llegó al procedimiento en un vehículo particular de un colega de ellos, entonces siento que somos como zona de sacrificio en ese aspecto con vehículos pésimos, y la comunidad siempre ayudándolos”, finalizó.

OFICIO A CARABINEROS

La diputada Joanna Pérez presentó un oficio de fiscalización dirigido al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, por esta situación. “He recibido quejas del alcalde de la comuna de Quilaco don Pablo Urrutia, que denuncia que el personal de Carabineros en esta localidad de la región del Biobío no cuenta con vehículos motorizados para atender emergencias y que no pueden ser tampoco transportados por los móviles municipales por alguna disposición institucional”.

En esa misma línea, agregó que “el motivo de este reclamo es que hubo hace pocos días un accidente de consideración en una de las calles de la comuna de Quilaco y Carabineros fue la última institución en llegar al lugar de los hechos porque debieron hacerlo caminando o en bicicleta y ello fue motivo de reclamos por parte de la comunidad, además de una evidente desconfianza en su capacidad de acción” agregó Pérez.

Finalmente, la diputada Joanna Pérez enfatizó que “esperamos tener una respuesta concreta lo antes posible, los vecinos y vecinas de Quilaco no pueden vivir con esta realidad de inseguridad y negligencia”.