Recuperan en Los Ángeles dos vehículos robados en Santiago

Dos vehículos robados en Santiago fueron recuperados en menos de 24 horas en Los Ángeles por parte de la Sección Motorizada de Carabineros de la Primera Comisaría, los cuales se encontraban clonados y con placas patentes adulteradas y falsificadas.

Los procedimientos se realizaron mediante la labor de patrullajes preventivos en dos puntos de la comuna. Personal policial logró identificar que las placas de los vehículos presentaban inconsistencias y no contaban con sellos de seguridad correspondientes, y en ambos hechos los vehículos fueron sustraídos en la región Metropolitana y se mantenían con encargo vigente por robo.

CAMIONETA CLONADA

En el primer operativo, personal de la Sección Motorizada de la Primera Comisaría de Carabineros en Los Ángeles realizó la detención de un sujeto de 38 años con domicilio en Los Ángeles, por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público, al conducir un vehículo clonado.

Personal motorizado realizaba un patrullaje preventivo por el camino hacia San Antonio a eso de las 11:50 horas de este martes mientras se desarrollaba el masivo funeral del cantante angelino, Claudio Valdés. A la altura del kilómetro uno, se percatan de una camioneta marca Kia, modelo Frontier de color blanco, que a simple vista mantenía su placa patente trasera no original, por el tipo de material, “ya que no reflejaba los sellos sobre relieve del Registro Civil, por lo que se realizó una fiscalización”, explicaron.

Debido a esto, se verificó que ambas placas patentes se encontraban con un autoadhesivo sobre una placa de metal liso, además se realizó un escaneo de la Revisión Técnica en código QR, la cual arrojó error, mientras que, en la documentación, el número de motor y chasis se mantenían ilegibles.

El fiscal de turno dispuso diligencias de personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de vehículos -SEBV-, mientras que el imputado -conductor del vehículo- no presenta antecedentes penales, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público.

PATENTE ADULTERADA CON CINTA AISLANTE

Pasadas las 18 horas de este martes se realizó el segundo procedimiento policial, donde Carabineros de la Sección Motorizada de la Primera Comisaría logró detener a un sujeto de 21 años domiciliado en Los Ángeles, por el delito de receptación de vehículo motorizado, el que se encontraría clonado.

Personal policial realizó una fiscalización conforme a la ley de tránsito en avenida Ricardo Vicuña, a un auto, marca Mazda, color gris, solicitando la documentación al conductor y la del auto para poder transitar, la que – en primera instancia – no presentaba problemas.

No obstante a esto, cuando personal motorizado realiza una inspección a las placas patentes, se percatan que no correspondían a las originales debido al tipo de material que utilizaban, el cual no presentaba los sellos sobre relieve del Registro Civil. Además, la placa patente trasera se encontraba adulterada en su último dígito con cinta adhesiva color negro.

El detenido y el vehículo fueron trasladados a la unidad policial, por lo que se realizó las consultas sobre los antecedentes del auto, ya sea el número de motor y chasis, descubriéndose que mantenía encargo por robo con intimidación en la ciudad de Santiago desde enero del año 2019.

El detenido no presenta antecedentes penales, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público.

HECHOS SIMILARES

Estos procedimientos se suman a otros efectuados por personal policial durante este año, uno de ellos el pasado 25 de febrero, cuando se detuvo a un hombre de 32 años por conducir un vehículo marca Jeep, con placas patentes falsas, en la intersección de calles Ñuble con Iquique. Posteriormente se confirmó que había sido robado en la comuna de Las Condes.

El otro hecho se registró el pasado 30 de marzo. Personal policial logró la detención de dos sujetos de 24 y 25 años en el sector céntrico de la comuna, conduciendo un auto Mercedes Benz color gris, el cual mantenía encargo por robo, y con placas patentes también, falsificadas.

Además, el 31 de marzo del año en curso personal de Carabineros de la Subcomisaría René Sepúlveda Parraguez detuvo a cuatro personas –dos mujeres y dos hombres- luego de darse a la fuga e intentar evadir un control policial en un vehículo robado marca Dodge en la comuna de las Condes, el cuál posteriormente se comprobó que portaba placas adulteradas. En el caso de los detenidos, presentaban domicilios en comunas como Lo Espejo y Puente Alto en la región Metropolitana, además de Concepción y Los Ángeles.