"La gente ha bajado de peso": Elisa Loncon acusa condiciones mínimas para trabajar en la Convención Constitucional

Durante las últimas horas presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon, reiteró sus críticas a la falta de condiciones mínimas en la instalación del órgano.

“Hay bastante ánimo. Somos 155 constituyentes y dentro de eso, hay muchas tareas y tipos de opiniones y de palabras que ellos tienen que dar cuenta. Hay ánimos de trabajar, las comisiones se quedan hasta tarde y noche sesionando, porque sabemos la circunstancia en que estamos trabajando y la responsabilidad que tenemos”, complementó.

Además, reconoció que “a mí me gustaría que las condiciones estuvieran dadas, tan elementales como tener un espacio para almorzar. Los convencionales han tenido que almorzar en las escaleras, yo traigo mi comida de la casa. Son condiciones mínimas y el pueblo de Chile debe saber que no se están garantizando las condiciones para hacer un trabajo con dedicación y creatividad”.

No todo se va a resolver. Esta Convención tiene pocos recursos para resolver situaciones de espacio. Estamos sesionando en el exCongreso y no en el Palacio Pereira porque acá están las condiciones técnicas y allá no. Aquí la gente ha bajado de peso, es verdad. Esa es la realidad con la cual ha comenzado a trabajar la Convención Constitucional”, agregó.