Gremios del transporte público en Los Ángeles mantuvieron la tarifa de pasajes

De acuerdo a los datos entregados por Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Costos del Transporte (ICT) registró un aumento mensual del 0,7% en junio de 2021. Con esto, el ICT acumula un alza de 7,3% en lo que va del año.

Este resultado se explicó, principalmente, por el aumento del grupo de combustibles con un 4,55%, incidiendo 1,198 puntos porcentuales sobre la variación mensual del ICT general.

En tanto, los repuestos y accesorios para el funcionamiento y mantención de los vehículos incrementaron en 0,6% respecto en mayo, con una incidencia de 0,060 puntos porcentuales.

EN LOS ÁNGELES

Frente a esto, Cristian Rogazy, presidente de cinco líneas de colectivos de Paillihue y parte de la Asociación de Taxis Colectivos de Los Ángeles, expresó que “a pesar que todos los meses el combustible ha ido en aumento, y que los repuestos y mantenciones de los vehículos ya van en el doble, nosotros hemos mantenido la misma tarifa. Pero sí en algún momento estamos pensando en hacerlo por el costo de la vida, porque todo sube, sin embargo, pensamos que hoy todavía no es propicio subir la tarifa por la situación que estamos viviendo y ya saliendo de a poco –favorablemente- de la pandemia. En este momento nos estamos haciendo cargo de todos los costos asociados. Ahora en fase tres la gente tiene acceso a salir más, por lo tanto deberían mejorar nuestros ingresos, así que eso se agradece. Nosotros fuimos beneficiados con el bono Mype, también los dirigentes de la Conatacoch han realizado distintas gestiones así que eso lo agradecemos mucho. Sin embargo, siempre se necesita más porque hoy lamentablemente todo ha sido insuficiente por los costos altísimos de nuestras mantenciones”.

En la misma línea, Juan Zapata, presidente de la Asociación de Taxibuses Urbanos de Los Ángeles, indicó que “nosotros nos hemos mantenido hace cuatro años con las tarifas normales, es decir, $400 los adultos, $130 escolar y $200 el adulto mayor, lo cual está subvencionado por el gobierno. Este año por lo menos no tenemos la intención de poder subir, porque no tendríamos la aprobación de la comunidad, por eso nos hemos mantenido.

Agregó que, con la fase 3 “se está viendo más movimiento, de igual forma, hacemos un llamado a la gente a que use el transporte porque nosotros estamos sanitizando las máquinas. En la tarde, la mayoría de las personas reclama que no hay taxibuses ni colectivos, pero es porque hoy todos salen en auto y ahí se producen los tacos infernales. Hay que usar el transporte público, es una buena opción porque es seguro, está sanitizado y realizamos mantenciones siempre. Hacemos el llamado a utilizar el transporte público para que no se pierda, de lo contrario se verá perjudicado por falta de gente”.

FISCALIZACIONES

Según información de la Seremi de Salud con el objetivo de evitar el contagio entre pasajeros al interior de taxibuses, se han realizado 603 controles de mascarillas al interior de los mismos en la provincia de Biobío.

Además, en la región, se han cumplido más de 200 fiscalizaciones para constatar implementos de higiene y desinfectantes, verificar espacios de ventilación y distanciamiento físico en terminales de buses y las acciones de sanitización en máquinas del transporte público.

Entre las medidas que exige el procedimiento de sanitización básico en buses está la apertura de ventanas y escotillas de la máquina para mejorar la ventilación de la misma, remover la basura superficial orgánica e inorgánica acumulada al finalizar el recorrido, la aplicación del desinfectante debe ser mediante el uso de pulverizadores, respetar un tiempo mínimo de 20 minutos para que el desinfectante actúe sobre la superficie y una vez que transcurra el tiempo de espera, el conductor puede ingresar a la máquina e iniciar un nuevo recorrido.