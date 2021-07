Constituyentes del distrito 21 reivindican avances en el trabajo de la Convención

Han sido tres semanas de trabajo muy intensas para sus 155 integrantes desde la instalación de la Convención Constitucional. Aunque hubo dificultades técnicas que postergaron el inicio de las deliberaciones por un par de jornadas, en los días siguientes se ha resuelto la creación de varias comisiones transitorias, la principal de las cuales es la de reglamento que deberá normar el funcionamiento del cuerpo colegiado.

Sin embargo, en el proceso ha habido críticas respecto del rol desempeñado hasta ahora por los convencionales. También se ha matizado con polémicas que ha dado origen a algunos entreveros entre sus mismos integrantes.

Al respecto, tres de los cuatro convencionales constituyentes del distrito 21 (provincias de Biobío y Arauco, además de la comuna de Lota) salieron a defender lo realizado hasta ahora por el cuerpo colegiado.

Paulina Veloso, Javier Fuchslocher y Luis Barceló, al ser entrevistados por diario La Tribuna sobre la labor en la Convención Constitucional, reivindicaron lo hecho en estas tres primeras de trabajo.

PAULINA VELOSO

Paulina Veloso (32 años), que representa a Renovación Nacional (RN), detalló que “hemos ido avanzando bastante dentro de la convención para darnos una estructura interna de funcionamiento. Ya están operativas varias comisiones, especialmente la de reglamento que es fundamental. A eso hemos estado abocados hasta ahora”.

La única representante de la centro derecha en el distrito 21, aseguró que aunque “aún no entramos de lleno a las materias que les interesan a los chilenos, sí estamos trabajando y lo estamos haciendo en marcar cuáles son las reglas del juego que son importantes para que nuestro trabajo sea prolijo y, a futuro, nadie se salga de este camino que estamos trazando hoy en día”.

Veloso también puso acento en la importancia de “ir comunicando a los ciudadanos” lo que se está haciendo en la Convención Constitucional.

JAVIER FUCHSLOCHER

Por su parte, Javier Fuchslocher que fue electo dentro del movimiento Independientes No Neutrales, hizo notar que “partimos de cero, no había nada pero poco a poco hemos ido avanzando”.

Relevó la importancia de la comisión de reglamento “para que la Convención pueda empezar a trabajar dentro de un marco que permita normar desde cosas tan simples como dar la palabra o cómo será el trabajo de cada convencional en sus respectivos territorios”.

“La convención en tres semanas ha avanzado, a mi parecer, una enormidad sobre lo que había en la primera semana después de la instalación”, afirmó.

A su juicio, lo que se divulga en redes sociales y medios de prensa “no hace justicia de lo que ha hecho la instancia y se le da tribuna a los convencionales que, entre comillas, tienen un discurso más extremo o son muy dados a la polémica”.

“En general – añadió – hay un gran grupo cuerpo de convencionales que no son entrevistados por nadie y que efectivamente fueron a hacer bien su trabajo. Lo que se ve en pantalla no refleja lo que sucede en el hemiciclo donde hay un ambiente de trabajo colaborativo, con discusiones en que se escuchan los consensos. Hay tres o cuatro personas que están pugnando y generando material para sus redes sociales”.

Sobre esa base, le pidió a la ciudadanía que “haga la distinción de cuál es el contenido que hace justicia al trabajo de la Convención y aquel contenido sesgado y que se sube a las redes sociales solo para desprestigiar a una institución que es única en la historia de nuestro país y cuyo trabajo está recién empezando”.

LUIS BARCELÓ

Por su lado, Luis Barceló, que postuló y fue electo como independiente en un cupo del Partido por la Democracia (PPD), consideró que el ambiente de trabajo en la convención es “bastante grato. Al revés de lo que se dice, hay gente muy preparada. Esas son personas que no vienen de la elite pero han estudiado y se han preparado mucho. Tienen las condiciones para que, con las debidas asesorías, se puede hacer una redacción que sea buena para los intereses del país en el futuro”.

Desde su perspectiva, “se partió de un verdadero big-bang creativo porque antes no había nada, absolutamente y así y todo se ha avanzado a pasos agigantados. Hay varias comisiones en funcionamiento, como la de reglamento. También están las de ética, presupuesto, memoria histórica, derechos humanos, participación ciudadana y de participación indígena. Llevamos 20 días y se ha avanzado bastante”.

“Esta es una Constitución que se construye desde la diversidad y la pluralidad. No es una constitución que se construya desde la uniformidad, como fue la del ’80 en que era una sola tendencia política. Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos nosotros y no solo entre quienes piensan lo mismo. Esa es la gracia de la democracia, eso es lo bonito”, remarcó.

A su juicio, “los bulos de que no se trabaja o de que nos estamos desviando la función para la cual fuimos elegidos, no son efectivos. Las redes sociales se prestan para eso y lamentablemente también algunos medios de comunicación, pero eso no es así. Hay diferencias, por cierto, es legítimo tener diferencias. A veces se discute con pasión para tratar de persuadir acerca de su punto de vista, pero eso no tiene nada de malo porque el trabajo se está haciendo”.