Ratifican que ticket de reserva para Parque Nacional Laguna del Laja es gratis

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reiteraron que la reserva para visitar el Parque Nacional Laguna del Laja no tiene costo , y debe realizarse a través del sitio web https://welcu.com/conaf-biobio.

Esto, debido a que se detectó un evento denominado Volcán Antuco, el cual es difundido por internet, donde cobran una tarifa de $5 mil para ingresar al Parque.

Al respecto, el jefe provincial de Conaf Los Ángeles, Miguel Ángel Muñoz, indicó que “eso es falso. No debe pagar a través de la página. Por favor no lo compren, no asistan. Estamos recabando toda la información para presentarla a las autoridades. El evento en el que usted hace la reserva debe decir Parque Nacional Laguna del Laja, ninguna otra información es correcta”.