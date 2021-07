Angelinos ya comenzaron a recibir el Ingreso Familiar de Emergencia Universal

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia informaron que a partir de este martes comenzó a pagarse el IFE Universal, correspondiente al segundo proceso de inscripción del mes de junio. Esto, para quienes hicieron la solicitud entre el lunes 21 y el miércoles 30 de junio.

Lo anterior, se suma a los beneficiarios automáticos y a quienes postularon en el primer corte, es decir, desde el 15 de junio. Esto significa que se beneficiará a más de 6,9 millones de hogares y más de 14,6 millones de personas con el IFE Universal de junio.

Esta cifra equivale a más de 3,6 veces el número de hogares beneficiados en enero de 2021 y más del doble de hogares beneficiados en el pago más masivo de IFE del 2020 realizado en octubre. En ese sentido, la ministra recalcó que a estos depósitos se sumarán a aquellos pagos retroactivos para quienes solicitaron el IFE Universal de junio sin tener completado el ingreso al Registro Social de Hogares.

EN LOS ÁNGELES

Diario La Tribuna recopiló impresiones de algunos ciudadanos en relación al pago del IFE y a qué van a destinar el beneficio. La mayoría, manifestó que destinaron el aporte económico al pago de las deudas.

Una de las personas que postuló fue Aidé Aguilera. Al ser consultada, manifestó que “lo solicité pero todavía no me llega. Lo primero que haré cuando tenga esa plata será pagar mis deudas porque no me alcanza para más. Tengo una pensión de 130 mil pesos así que no es mucho lo que puedo hacer más que destinarlo principalmente a salir de las deudas, y eso con la pandemia se ha puesto más difícil”.

Un caso similar es el de Clara, quien ya recibió el beneficio y asegura que “me viene muy bien para el sueldo que gano, porque lamentablemente es muy bajo. Por supuesto que lo voy a usar para pagar deudas, uno va acumulando la luz, el agua, y se empiezan a juntar los residuos. Realmente es un alivio porque la pandemia golpeó mucho”.

De la misma forma, Luis Vergara, quien actualmente se encuentra sin trabajo, también postuló y recibió el IFE Universal. Indicó que “me ha servido mucho, para pagar cuentas, deudas, comprar comida y gastos básicos porque estamos sin trabajo. En mi familia somos dos personas, yo y mi hijo que está estudiando, así que es una gran ayuda para nosotros”.

Norma Sanzana, también solicitó y obtuvo el pago del beneficio, el cual lo va a destinar a “pagar algunas cosas, pero sobre todo a comprarme unos lentes que los necesito desde hace mucho tiempo. Es muy necesario para como están las cosas ahora, por lo que se agradece”.

Respecto a la entrega del IFE, la ministra Karla Rubilar aclaró que los 80 mil hogares que comenzaron a recibir el beneficio a partir de hoy “son quienes si tenían Registro Social de Hogares”, recalcando que en el caso de las familias o personas que postularon en el mismo período, pero sin tener su Registro Social de Hogares “ellos todavía no han recibido su pago, porque no tienen la cartola, ya que este documento recién va a salir los primeros días de julio, entonces, lo primero es despejar que hoy día estamos depositando o iniciando un pago presencial de hogares que postularon entre el 21 y el 30 de junio, pero que tenían Registro”.

Quienes solicitaron el beneficio en la segunda etapa de inscripción, sin tener el registro recibirán el IFE Universal probablemente durante los días de pago del mes de julio.

La autoridad enfatizó que en el caso de los hogares que aún no solicitan el IFE “siempre se va a abrir un nuevo proceso de solicitud, esto se hará cada mes”, recalcando además que “no se pierde el beneficio si uno encuentra trabajo, ya que son compatibles”.