Gobernador regional electo del Biobío anunció un “shock de inversiones” para Los Ángeles

Rodrigo Díaz dio inicio formal a su campaña para ser electo gobernador regional en la Plaza de Armas de Los Ángeles. Eran los primeros días de febrero cuando sus adherentes y representantes de organizaciones sociales se arremolinaron en torno a la estatua ecuestre de Bernardo O’Higgins, como una señal sobre la importancia que le otorga al territorio en su conjunto y no solo a la provincia de Concepción, donde se encuentra la sede del ejecutivo.

Los comicios de mayo dejaron a Rodrigo Díaz en el primer lugar de las preferencias pero la segunda vuelta del pasado 13 de junio lo ratificó con un contundente triunfo, al obtener poco más del 70% de las preferencias.

A solo tres días que asuma el cargo, la autoridad se dio tiempo para conversar con radio San Cristóbal sobre el nuevo hito en el proceso de regionalización, descentralización y desconcentración del poder que se producirá cuando él y otras 15 autoridades asuman el mando de sus respectivas regiones.

“Los gobernadores hemos sido electos para gobernar cuatro años, aunque en el caso nuestro, será de poco más de tres años. Esto es bien importante porque, en Chile, los intendentes duraban un año y dos meses en promedio y lo que ocurre a los habitantes de la región, es que hay incertidumbre con respecto de las autoridades con las cuales se deben entender. Cuando quieren plantear una oportunidad o un problema, le van rotando la contraparte y los problemas no se resuelven”, señala.

Rodrigo Díaz (54 años, trabajador social) sostuvo que, al igual que los alcaldes, los gobernadores “tienen un carácter ejecutivo y lo que harán es profundizar y defender los intereses de la región, de los habitantes de las comunas, de cada uno de las tres provincias y no será un embajador de las políticas del gobierno central”.

¿QUÉ ESPERAR DEL GOBERNADOR REGIONAL?

Rodrigo Díaz explicó que “los gobernadores estarán siempre pensando en la región primero. Todos los gobiernos hacia atrás han sido más o menos centralistas y vamos a luchar por la descentralización, la regionalización, para superar los problemas de los hombres y mujeres de nuestra tierra desde ahora, de manera ordenada pero también con claridad para defender nuestros intereses cuando sea necesario”.

Según la futura autoridad, “la mirada centralista que estandariza las soluciones. Se cree que algo se resuelve porque se tomó en una oficina dentro de las ocho cuadras del centro de Santiago, la decisión de hacer algo”.

De paso, menciona, a modo de ejemplo, que hace 15 años se contratan camiones aljibe para surtir de agua potable a más de 30 mil personas en la región: “¿Por qué mejor no resolvamos este problema? Empecemos a hacerlo en serio. Nos podemos demorar los años que corresponda pero empecemos a dar soluciones definitivas y no de emergencia. Cuando se tiene un problema de 15 años, es un asunto estructural, no una emergencia”.

Por lo pronto, el gobierno regional “debe crear políticas y planes para resolver temas como la equidad de género, el cuidado del medio ambiente, el empleo y trabajo sostenible”.

Desde la perspectiva provincial, apuntó a elaborar iniciativas de internalización, como la habilitación del paso Pichachén. “Al ritmo de la Dirección de Fronteras y Límites, vamos a paso de tortuga. Nuestro ritmo para habilitar nuestro paso fronterizo es distinto”, sentenció.

COMPROMISOS CON BIOBÍO

Recordando la ocasión en que lanzó su campaña en la Plaza de Armas de Los Ángeles, Díaz recordó que “tengo varios compromisos y que pretendo honrarlos”, como el aumento de recursos a la provincia de Biobío por sobre el per cápita: “espero que seamos capaces de emplear entre un 30 y un 35% del presupuesto del gobierno regional en la provincia, que es bastante más que lo que correspondería por el porcentaje de la población”.

También está la habilitación de una oficina del gobierno regional “que esté operativa regularmente en la que yo, personalmente, espero atender algunos días dentro del mes para ser un gobernador de la región y de cada una de sus provincias y no de la provincia de Concepción solamente”.

“No sacamos nada con tener este discurso en que nos rebelamos contra el centralismo de Santiago y, al final, nos comportamos peor. En definitiva, ser una persona que esté muy presente en cada uno de los territorios”, afirmó.

En el caso de la provincia de Biobío, anticipó que “hay otras iniciativas que me gustaría implementar, como un plan maestro para consolidar a los Saltos del Laja como un polo turístico de la región. También está la materialización del paso Pichachén, incentivar – a través del mecanismo de Zona de Rezago – para levantar proyectos para la zona cordillerana y el secano interior, conservar la riqueza patrimonial de San Rosendo y ponerla en valor junto con las viñas que están produciendo vinos de tan buena calidad”.

“Voy a estar muy presente desarrollando actividades que resuelvan problemas de atraso y rezago, como la falta de alcantarillado en zonas cordilleranas, y también problemas de futuro, como diversificar la economía, potenciando el turismo.

LOS ÁNGELES

En el caso de la capital provincial, Rodrigo Díaz anticipó su decisión de apoyar una inversión sustantiva: “Le he planteado al alcalde Esteban Krause que me gustaría generar un shock de inversión pública en la comuna porque es una prestadora de servicios de un área metropolitana que existe en el entorno, que no está reconocida como tal pero que es un lugar de arribo, de comercio, incluso del norte de La Araucanía”.

Por lo mismo, se comprometió que “en la primera visita a la provincia, haré dos cosas. Iré con mis equipos técnicos para ver al alcalde Esteban Krause para concordar los proyectos emblemáticos para la comuna y, en segundo lugar, cumplir un compromiso con Mónica Erhenfeld y su red de ambientalistas para visitar algunos de los lugares con cuestiones ambientales que preocupan a la ciudadanía