Volcamiento de lodos fecales en Cabrero: Inician sumario sanitario y realizan denuncia ante SMA

El inicio de un sumario sanitario y una denuncia ingresada en la Superintendencia de Medioambiente son las acciones que se han originado por parte de distintas instituciones tras el volcamiento de un carro con lodos fecales en la comuna de Cabrero, durante la noche de este martes, y que originó un operativo que incluyó la suspensión del tránsito por la vía afectada, además de un proceso de limpieza y desinfección que se extendió hasta la madrugada de este miércoles.

LOS HECHOS

Poco antes de la medianoche de este martes, en redes sociales el municipio local informaba de un carro cargado con lodos fecales que sufrió el volcamiento de su carga, a un costado de la Ruta 146 frente a planta Masisa y que conecta con calle Tucapel, lo que generó un corte de vía y un amplio operativo en la zona, además de la preocupación de autoridades locales por este hecho. Según dio a conocer el municipio, el camión transportaba lodos a disposición final en el predio forestal Santa Rosa, del sector Salto del Laja, y venía desde la planta Biodiversa transportando 24 toneladas de lodo encalado, y lo que se volcó fue el carro, con 12 toneladas. Además, se indicó que el vehículo pertenece a una empresa contratista de Biodiversa, encargada del transporte del material.

SUPERINTENDENCIA DE MEDIOAMBIENTE

El alcalde de la comuna de Cabrero Mario Gierke se refirió a este hecho, donde confirmó que el municipio presentará una denuncia a la Superintendencia de Medioambiente producto de esta situación, en donde precisó que “lo que ha ocurrido en la ciudad de Cabrero es muy preocupante, y esta situación la advertimos desde el minuto uno que conocimos el proyecto de Biodiversa, perteneciente a Essbio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner una denuncia a la Superintendencia de Medioambiente para que se investigue a fondo lo que ha ocurrido, ya que es grave y preocupante, porque claramente existe un incumplimiento en la resolución de calificación ambiental”, precisó.

Junto con ello Gierke agregó que “espero que esta investigación finalmente gatille en no entregar la autorización de ampliación del galpón de Biodiversa, que va a afectar la calidad de vida de nuestro vecinos”, concluyó.

INICIO DE SUMARIO SANITARIO

En la vocería regional de la Seremi de Salud en la región del Biobío, diario La Tribuna consultó sobre este hecho, donde se confirmó el inicio de un sumario sanitario debido a esta situación. En este caso el seremi Héctor Muñoz indicó que “primero decir que todavía no nos ha llegado ninguna notificación por parte del municipio, sin embargo, ante la gravedad de la situación instruí, y el delegado también instruyó que se investigue y se realice un sumario sanitario para poder investigar cuáles fueron las circunstancias de este accidente, porque pueden pasar muchas cosas y por eso debemos investigar donde puede haber responsabilidades o no de la empresa involucrada”, precisó.

A lo anterior agregó que “Por eso, cuando hay un vertimiento de lodos obviamente es un riesgo sanitario, por lo tanto un sumario sanitario es lo que instruimos nosotros para poder ver qué fue lo que produjo esto, y si es que hubo o no algún incumplimiento de la empresa en cuanto al traslado de esta materia hacia el lugar de destino, así que por eso se va a hacer el sumario sanitario. A priori, como está el sumario sanitario en curso, no se puede determinar si hay o no responsabilidad de la empresa, pero sí el sumario es para investigar el hecho”.

Biodiversa: “De inmediato se activó protocolo de limpieza”

La empresa Biodiversa se refirió al volcamiento del carro con lodos fecales, donde confirmó que este hecho no presentó personas lesionadas, ni daños a la propiedad privada.

A lo anterior también señalaron que “de inmediato se activó el protocolo de limpieza del lugar, y de todas las zonas que resultaron afectadas, en labores que se extendieron hasta la madrugada, para luego realizar la sanitización”.

Por último dieron a conocer que “se tomó contacto con el municipio de Cabrero para detallar las acciones realizadas y quedar a disposición de sus requerimientos”.