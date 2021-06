Adultos mayores esperan hace seis años construcción de sus viviendas tras adjudicarse subsidios habitacionales

Una larga espera han debido soportar tres adultos mayores pertenecientes a la comuna de San Rosendo, quienes fueron beneficiados el año 2015 con el subsidio para la construcción de su vivienda, pero sin que esto se realice hasta la fecha en dos de los casos. En el de un tercer beneficiado, si bien la vivienda fue construida, esta presentaría diversas fallas en su estructura, y que además no se encontraría entregada de manera formal y no contaría con recepción definitiva.

La historia de estas familias incluso es más cruda, debido a que uno de los beneficiarios fue Juan Martínez Quiroz, quien a pesar de los diversos trámites que efectuó para poder cumplir con este sueño no logró concretarlo y falleció el año 2018, tres años después de obtener, lo que sería, su oportunidad de contar con su propia vivienda.

Esta situación gatilló que, tanto las familias como las autoridades de la comuna, realizaran diversas gestiones con la empresa mandante, Serviu a nivel provincial y regional, sin que hasta el momento obtengan una respuesta.

TESTIMONIO DE HIJA DE BENEFICIARIO FALLECIDO

Diario La Tribuna conversó con Mariela Martínez, hija de Juan Martínez -beneficiario original del subsidio- quien nos relató la angustia que han debido soportar como familia durante estos años, y sin que hasta el momento logren tener una respuesta final o una fecha definitiva para concretar este anhelo de su padre.

En este caso, Mariela nos comentó que “el año 2015 se adjudicó el subsidio mi papá, cosa que hasta el 2021 no ha sido construida. Mi papá falleció el 2018 esperando su casita, y como le digo en este caso, la municipalidad tenía una EGIS, una constructora en donde todos los beneficiarios tenían que optar por ella, la cual los hizo firmar que ellos les iban a construir, cosa que no se hizo. Mi papá fue al Serviu de Los Ángeles muchas veces, iba a la municipalidad en su ocasión, y nunca pasó nada”, precisó.

A lo anterior Mariela Martínez enfatizó en que “mi familia tenía toda su documentación al día, ellos hacían esfuerzos incluso como ir a Los Ángeles, pagar pasajes y todo, e incluyendo también las otras familias ya que son tres familias del sector rural, y esa era la respuesta, que se les iba a construir, pero nunca se les construyó”.

En relación a la vivienda que fue edificada, Mariela precisó que “hay una casa en el sector rural que la construyeron hace un año, pero no ha sido entregada todavía. Es en este caso de una familia que la casa creo que no está en muy buenas condiciones según dijeron, y ahí está, y falta mi mamá y otro caballero que los tres son de tercera edad, así que siento que este es un abuso de cierta forma porque el subsidio que se ganaron era el más bajito y de muy pocas UF, entonces yo creo que no hicieron nada quizás por lo mismo, porque no le conviene en cierta forma hacer un gasto en construir solamente tres casas en un sector rural, donde es difícil de llegar”, precisó.

EL LLAMADO DE MARIELA

Por último, Mariela hizo un llamado a solucionar este sueño de estos adultos mayores para que puedan contar con su vivienda propia: “Espero que se concrete en este caso la construcción, que sean responsables con respecto al subsidio, y que por favor dejen de abusar ya que esto para mí es un abuso, es un abuso al campesino, a las personas de la tercera edad, es un abuso a las personas más humildes, y que por favor se pongan una mano en el corazón para que les puedan construir su casita ya que es un derecho que ellos se ganaron el año 2015, y no corresponde que los hagan esperar tanto por su casita, ya que ellos la necesitan, no es que esto sea un lujo ya que es una casita muy básica, pero para ellos es un palacio, entonces lo encuentro absurdo, ilógico ya que han pasado tantos años y esto no se ha concretado”, finalizó.

Serviu: “Lamentamos enormemente que sucedan este tipo de hechos”

El director regional de Serviu se refirió a este hecho, donde comentó que “estamos en conocimiento de la situación y lamentamos enormemente que sucedan este tipo de hechos. Cabe destacar que esta semana irán profesionales de la delegación, en compañía de la entidad patrocinante a la comuna a conversar directamente con las familias y tener una reunión de trabajo. A la fecha los subsidios no están vencidos, fueron reactivados, por ende tendrán una prórroga”, precisó.

Además agregó que “cabe destacar que como servicio nos encargaremos de solucionar este tema en el menor plazo que sea posible. Es importante señalar que la responsabilidad en este tipo de casos recae en las entidades patrocinantes, quienes por decreto deben liderar y concretar los procesos”, finalizó.