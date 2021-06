El ciclismo angelino de UCM Scott espera el anhelado retorno a las pistas

Pese a ser un año donde las principales competencias del ciclismo tanto a nivel provincial como nacional estuvieron canceladas en su totalidad, esto no ha impedido que las instituciones trabajen desde la vereda administrativa y humana, velando por el crecimiento deportivo.

En este contexto, el combinado pedalero dedicado al ciclismo de montaña, UCM Scott de Los Ángeles, ha logrado marcar importantes hitos el presente semestre.

Desde sus inicios en el año 2015, la dirección del club estuvo a cargo de su emblemático presidente, Luis Pino, quien realizó un positivo balance respecto a los seis años que duró su mandato.

“Agradezco mucho a nuestros deportistas y dirigentes. Después de seis años bajo la dirigencia de este emblemático club, he tomado la decisión de renunciar al cargo, ya que mis exigencias laborales no me permiten dedicar el tiempo que corresponde a este gran proyecto”, explicó Pino.

Con la intención de consolidar a UCM dentro de los principales referentes nacionales del ciclismo asumió la presidencia del combinado pedalero Sergio Valenzuela, quien participó también de la gestión anterior.

Relativo a esta renovada directiva, el nuevo cargo de tesorero será ocupado por el destacado campeón nacional Manuel González. En tanto, la secretaría estará al mando de Francisco Inzunza, ciclista de dilatada trayectoria en el club angelino.

“Como nueva directiva siento que estamos bien afiatados; hemos corrido juntos y hemos apoyado incondicionalmente al club. Estamos acá como voluntarios, por lo que contamos con un gran apoyo de todos nuestros socios. Mi propuesta con UCM es lograr seguir destacando a nivel nacional y local como lo hemos hecho siempre”, aseveró Sergio Valenzuela.

REFERENTE

De forma transversal, deportistas de todas las edades han vestido la tricota de UCM. Entre ellos destaca el nombre de Plácido Palacios, quien a sus 73 años ha logrado mantenerse vigente como un respetado ciclista sénior.

Defendiendo los colores del Team UCM Scott de Los Ángeles, Don Plácido ha destacado en una gran cantidad de competencias locales, regionales y nacionales, compitiendo a la par con competidores mucho más jóvenes, revelando que la edad es solo un estado mental.

Incluso en la última temporada a nivel provincial, el ciclista compitió en la categoría de 55 años, ya que en las competencias locales no hay una categoría acorde a su edad. “Mi familia se ha convertido en el pilar fundamental para que yo pueda seguir practicando el ciclismo. Estoy muy feliz de seguir viviendo y practicando este maravilloso deporte. Este año lo tuve que dejar de lado a causa de la pandemia; le doy gracias a Dios por todo”, aseveró el referente deportivo Plácido Palacios.

LEGADO DEPORTIVO

El combinado angelino también ha sido artífice de una gran tradición a nivel nacional, ya que una vez al año se realiza la competencia “Desafío Copa UCM Scott, Fundo Los Maitenes”, instancia que congrega alrededor de 300 ciclistas y dentro de ellos a la élite nacional de la disciplina, donde participantes de todas las edades ponen a prueba su destreza y capacidades para enfrentar un circuito totalmente diseñado por bikers en un entorno natural único con grandes relieves naturales y distintos tipos de suelos, acompañados por el curso del río Huaqui.

El gran alcance que ha obtenido el campeonato sugiere una oportunidad de lograr posicionar el ciclismo de montaña como un rostro representativo de Los Ángeles.

“Actualmente estamos en tiempos complicados en que hay una franja horaria limitada para practicar el ciclismo individualmente, y donde por motivos de trabajo no todos alcanzan a entrenar. Queremos estar preparados para que cuando pase todo esto podamos decir presente en todas las competencias”, finalizaron desde la nueva directiva del club angelino.

El ciclismo es por excelencia una actividad física muy beneficiosa para la salud y difícilmente igualable por otros deportes, ya que trae consigo compañerismo y hábitos de vida, además del fortalecimiento tanto físico como mental.