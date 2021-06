Buscan concretar la anhelada piscina temperada para Los Ángeles

“Estoy muy feliz, vamos por un muy buen camino, ya que logré reunirme con las autoridades locales, donde se me informó que la materialización de la piscina temperada para Los Ángeles será considerada como una prioridad. Desde el municipio local asumieron el compromiso. Es algo que realmente me llena el corazón tras duros años de trabajo golpeando puertas. Prontamente estaremos dando a conocer esta gran iniciativa en la Gobernación Regional”, relata Claudio Soto Espíndola, destacado triatleta y profesional de la salud deportiva, quien desde el año 2006 se encuentra gestionando este espacio que no solo será utilizado por los deportistas locales, sino que también servirá a toda la comunidad, tanto para adultos mayores como para la rehabilitación de quienes lo necesiten.

“Desde mi profesión, puedo dar cuenta de los grandes beneficios que esto trae. Es uno de los deportes más populares en todo el mundo y lo podemos practicar desde que nacemos hasta la tercera edad, no hay un límite. Desde lo competitivo hasta lo terapéutico podríamos ayudar a muchas personas”, explicó Soto respecto a la iniciativa.

REFERENTE DEPORTIVO

Claudio Soto fue uno de los pioneros en acercar el triatlón a la provincia de Biobío. Y además, se ha consagrado el mejor de Chile en esta disciplina en reiteradas ocasiones (2016, 2017, 2018). “Si bien yo he sido el gestor de esta iniciativa, la comunidad ha jugado un rol sumamente importante con su apoyo, ya que el mensaje les llegó. Nuestra comuna ha crecido en empresas y en su desarrollo general, sin embargo, en el ámbito deportivo nos encontramos algo estancados. Queremos que acompañando a nuestro Polideportivo esta piscina nos convierta en un referente a nivel país”.

TRABAJO PARALELO

Soto Espíndola también es el head coach de la agrupación local de triatletas Full Runners, quienes han trabajado de forma incesante gracias al uso tecnológico, controlando y detallando planes de entrenamiento.

“Antes de la emergencia sanitaria ya teníamos cimientos respecto al uso tecnológico para seguir controlando, prescribiendo y detallando planes de entrenamiento. Nosotros contamos con una aplicación que se llama Training Pick, en la cual programamos los entrenamientos y su respectiva exigencia. También hemos realizado competencias virtuales, las cuales nos han servido mucho de motivación. Si bien no podemos hablar de ejemplo de desempeño, hemos logrado buenos lugares en este nuevo formato de competencias virtuales”, consignaron desde el club angelino.