¿ Los Ángeles saldrá de cuarentena la próxima semana?

La comuna de Los Ángeles completó la segunda semana de su tercera cuarentena total, debido a que durante varios meses estuvo viviendo momentos complejos por la gran cantidad de contagios de Covid-19.

Sin embargo, ya no es ningún secreto que las cifras han mejorado y la misma autoridad sanitaria señala que hay una tendencia a la baja de los nuevos contagiados por esta enfermedad. Sin ir más lejos, el número más alto que se dio esta semana fue el de este viernes, con 88 casos nuevos.

Por lo mismo, varios angelinos y angelinas piensan que la fase 1 del Plan Paso a Paso podría durar menos de cuatro semanas, que es lo máximo que tiene instaurado el Ministerio de Salud para la medida más estricta que tiene esta etapa.

Ante esta incertidumbre, el seremi de Salud en la región del Biobío, Héctor Muñoz, hizo notar que en Los Ángeles, este viernes tuvo 88 PCR positivos. “Del total de los contagios, 47 casos preguntaron después de tres, cuatro o más días de los primeros síntomas, es decir, más del 50% consultaron de manera tardía”.

Para la autoridad sanitaria, esto significa que hay muchas personas que siguen propagando la enfermedad sin concurrir a realizarse un examen de manera oportuna, sin aislamiento “y sin nosotros poder tomar una medida como detectar los contactos estrechos, investigarlos o realizar una investigación epidemiológica”.

Muñoz indicó que “aún la tasa de incidencia es alta y estamos trabajando para que en tres o cuatro semanas los casos bajen de manera considerable. Todavía no hemos llegado a eso, ya que estamos en 345,5 por cada 100 mil habitantes”.

El seremi agregó que “nosotros queremos bajar de los 300 (tasa de incidencia) para tomar una decisión y esperamos que sea antes de las cuatro semanas; estamos trabajando para eso, con hartos test PCR, harta fiscalización a las casas de los positivos y también trasladando a las personas contagiadas o los contactos estrechos a Concepción, si no hay residencias en Los Ángeles. Eso nos ha dado muy buenos resultados”.

Por último, el titular de salud en la región fue enfático en indicar que aún son varios los factores a mejorar. “Aún no estamos en condiciones de levantar la cuarentena; necesitamos un mejor comportamiento de la ciudadanía, ya que si logramos que el 90% de los casos consulten el primer día, la situación sanitaria mejoraría considerablemente”.