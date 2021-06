Con notificaciones de “advertencia” parte campaña contra conductores mal estacionados

Una campaña preventiva y educativa está desarrollando la Dirección de Seguridad e Inspección Municipal en Los Ángeles, con la finalidad de ver las distintas situaciones en donde conductores de nuestra comuna se estacionan en lugares prohibidos como veredas o salidas de vehículos, por lo que durante este jueves y viernes se estarán entregando diversas notificaciones por parte de los inspectores municipales a modo de advertencia y así puedan evitar futuras infracciones de tránsito.

Durante el desarrollo de esta actividad de fiscalización por calle Colón en Los Ángeles, diario La Tribuna acompañó la labor realizada por los fiscalizadores del municipio local.

En la oportunidad, la jefa de Fiscalización e Inspección Municipal, María Celia García, entregó detalles de esta actividad educativa para los conductores de la comuna, además de informar cuáles son las situaciones más ocurrentes que se registran en materia de tránsito. “Estamos realizando una campaña que se llama ‘Yo me estaciono correctamente’ y que está orientada a los conductores para evitar que se estacionen sobre aceras y platabandas, como lo indica la Ley de Tránsito 18.290, en su artículo 154”.

García además señaló que durante los días jueves y viernes de esta semana se realizará un recorrido por distintos puntos de la comuna para advertir a los conductores que se encuentren mal estacionados a través de una notificación: “lo que nosotros en este minuto estamos cursando son notificaciones, que no son citaciones al juzgado, y que tienen por finalidad una labor educativa para que los conductores tomen conciencia de dónde y cómo se están estacionando. Esta campaña está orientada a realizarse en el radio céntrico hoy (jueves) y mañana (viernes), por lo que las infracciones se aplicarán desde el lunes en adelante, aunque nosotros también trabajamos los fines de semana, así que igual hay que tener ese resguardo y ese cuidado, y en realidad fijarse siempre en todos aquellos lugares permitidos de los que podemos hacer uso, y más ahora que estamos en una situación de cuarentena y los estacionamientos están liberados, por lo que hay muchas más posibilidades de estacionarse correctamente”.

INFRACCIONES MÁS COMUNES EN LOS ÁNGELES

Consultada sobre las situaciones mas comunes con las que se encuentran los fiscalizadores municipales, puntualizó que “normalmente las personas se estacionan indebidamente en zonas prohibidas, donde están demarcadas con el logo rojo y que indica no estacionar, y además se estacionan cerca de las paradas de locomoción colectiva, en lugares donde expresamente dice no estacionar por ambos lados o en esa cuadra”.

TRABAJO COORDINADO CON CÁMARAS DE SEGURIDAD

María Celia García destacó la labor de las cámaras de vigilancia en el proceso de fiscalización en terreno. Detalló que “nosotros recibimos permanentemente durante la jornada diaria llamados de la ciudadanía, ya que las cámaras están ubicadas en las intersecciones de las calles y están en combinación con la Cenco, y nosotros como Dirección de Seguridad e Inspección Municipal recibimos diariamente llamados para liberar aquellos lugares en donde las personas se estacionan incorrectamente”.

LLAMADO A LA COMUNIDAD

Por último, la funcionaria hizo un llamado a la responsabilidad a los conductores de la comuna: “el llamado primero que nada es que sean conductores responsables, que busquen lugares habilitados y permitidos para estacionarse, y evitan las infracciones, ya que hay que dar cumplimiento a la Ley de Tránsito. Ahora, por qué digo yo en cuarentena, porque en cuarentena en realidad muchas personas nos dicen que tengamos un poquito de criterio y que cómo infraccionamos en esta época, pero en realidad nosotros, a lo largo de los 365 días del año, no podemos pasarnos la luz roja, entonces cuando cruzamos con luz roja estamos cometiendo una infracción de tránsito, y esto es lo mismo, y que no obedece a que si estamos en cuarentena o no, sino que hay que respetar la señalización y la Ley de Tránsito, y ese es el llamado a los conductores”, finalizó.