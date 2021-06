En Los Ángeles: Inauguran primer carro de reciclaje móvil en Parque Sevilla

El primer carro de reciclaje móvil y cinco nuevas campanas de vidrio se inauguraron este miércoles en el parque Sevilla, sector de Paillihue, en Los Ángeles. La iniciativa es llevada a cabo por la dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad.

El punto de reciclaje está ubicado exactamente en la plazoleta de la intersección de la calle La Frontera 2 con Petrohué 4. En ese lugar se encuentra una campana para depositar vidrio, una jaula para las botellas de plástico y el carro móvil, que se desplazará por distintos puntos de la comuna. En esta máquina se pueden depositar materiales reciclables como cartón, latas de aluminio y envases plásticos.

Quien estuvo presente en la actividad fue el alcalde de la capital provincial, Esteban Krause, quien destacó la importancia de esta iniciativa.

“Estamos aumentando nuestros contenedores para que las personas tengan estos elementos más cerca de sus casas. Este es un carro que está habilitado especialmente para recibir cartón, papeles, plásticos y latas. Con esto logramos que Los Ángeles sea una comuna más verde”.

En relación a la educación y concientización de la comunidad respecto a cómo reciclar, la autoridad indicó que “hay que reiterar a nuestras vecinas y vecinos que hay una disciplina y una forma para reciclar. Por ejemplo, las botellas plásticas hay que lavarlas, sacarle la etiqueta y aplastarlas. Por otra parte, invitamos a nuestras vecinas y vecinos a entender que esto no es un basurero, es un espacio de reciclaje, por lo tanto, deben tener los cuidados necesarios para que depositen los elementos en los espacios que corresponden. Es importante que no quede ningún rastro para no alterar el paisaje urbano ni la calidad de vida de nuestros vecinos. Estamos muy contentos porque hay una buena respuesta de la comunidad en cuanto al reciclaje”.

La directora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Los Ángeles, Ximena Arias, también estuvo presente en la inauguración, y explicó que el recorrido que realizará el nuevo punto de reciclaje móvil “será principalmente en zonas rurales, fiestas costumbristas, delegaciones y donde hagan alguna solicitud que ingrese a la Dirección de Medio Ambiente”.

El material depositado en este punto de reciclaje será trasladado hacia Concepción, a un repositorio de residuos reciclables.

En Los Ángeles existen distintos puntos de reciclaje distribuidos en los distintos sectores de la comuna. Algunos de ellos están ubicados en el sector céntrico de la capital provincial.

CAMPANAS PARA LA RECUPERACIÓN DE VIDRIO EN EL SECTOR CÉNTRICO

– Av. Ricardo Vicuña/Catirai, frente a la Universidad de Concepción.

– Lynch/O’Higgins, en la plaza Pinto, sector de edificios.

– Baquedano/San Martín, frente a los edificios de la plaza Pinto.

– Ercilla/Orompello.

– Ercilla, entre Caupolicán y Ricardo Vicuña, en el estacionamiento del supermercado Jumbo.

– Av. Alemania/Marcos Latapia.

– Colo Colo/Valdivia, en el pub Deluxe.

CONTENEDORES TIPO REJILLAS PARA BOTELLAS PLÁSTICAS EN EL SECTOR CÉNTRICO

– Av. Ricardo Vicuña/Catirai, frente a la Universidad de Concepción.

– Lynch/O’Higgins, en la plaza Pinto, sector de edificios.

– Baquedano/San Martín, frente a los edificios de la plaza Pinto.

– Acceso al hospital “Dr. Víctor Ríos Ruiz”.

– Mendoza/Paseo Ronald Ram, en el instituto AIEP, contenedor tipo caseta.

CONTENEDORES TIPO MARÍTIMO

– Av. Costanera Quilque Norte. Nahuelbuta, villa Parques Nacionales.

– Av. Nieves Vásquez. Jardines de Luxemburgo, villa Parque Sor Vicenta.

– Víctor Domingo Silva. Condell, Cesfam 2 de Septiembre.

– Sacramento. Misioneros, Altos del Retiro, sector Galilea.

– María Auxiliadora. José Santos Ossa, Jardines de la República.

– Las Torcazas. Aguas Calientes, Cesfam Nuevo Horizonte, villa Los Profesores.

– Río Cali. Av. Ferrocarril, Secof villa Los Ríos.

– Baquedano. Agustinos, sede de la junta de vecinos de la villa Galilea.

La ubicación de más puntos de reciclaje en otros sectores de la comuna se encuentra en el sitio web www.losangeles.cl/puntos-de-recoleccion-de-reciclables/.