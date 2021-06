Angelinos apoyan medida que busca implementar el voto obligatorio

Durante la tarde del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de ley que busca establecer el voto obligatorio en las elecciones de nuestro país, el cual fue enviado al Senado.

La iniciativa surge debido a la baja participación ciudadana en las últimas elecciones de nuestro país, donde el pasado domingo solo un 13% de las personas habilitadas para votar participaron de la segunda vuelta de gobernadores regionales, mientras que en el proceso eleccionario del mes de mayo, las personas que utilizaron su derecho a sufragar superaron apenas el 40% a nivel regional.

Una de las autoras del proyecto, y que valoró la aprobación de la iniciativa en la cámara, es la diputada Joanna Pérez, quien comentó que “hemos aprobado el reestablecer el voto obligatorio para las próximas elecciones. Este es un paso importante que ahora va al Senado, y esperamos que se pueda aprobar para tener más legitimidad en nuestras autoridades al ser electas por una amplia mayoría”.

Agregó que “creemos que es muy necesario reforzar la democracia con más participación, por eso, agradezco el apoyo transversal que tuvo este proyecto, que iniciamos hace casi dos años, y que iniciaba también con un plebiscito que realizaron los municipios y que daban un 80% de respaldo, y en donde los ciudadanos también deben tener deberes”. Calificó como “un gran avance” su resultado a favor en la cámara baja.

Frente a esta situación, diario La Tribuna salió a recorrer las calles de la comuna para conocer la opinión de la ciudadanía frente a la posibilidad de que regrese el voto obligatorio, en donde muchos valoraron la medida y la encontraron acertada.

SILVIA RUBILAR: TIENE QUE HABER MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Silvia Rubilar es una angelina que valoró la medida, y preciso que “pienso yo que es mejor, ya que es la única manera de salir adelante, de manera obligatoria, ya que si lo dejan así como está, la gente no va a votar y se queda en sus casas y no participa, por lo que creo que es necesario. El nivel de votaciones es muy bajo, y tiene que haber más participación en este tipo de procesos”, puntualizó.

Silvia Rubilar

NORMA GUZMÁN: UNA MEDIDA NECESARIA

Norma Guzmán también se mostró a favor de esta iniciativa. Argumentó que “me parece bien, estoy de acuerdo en que sea obligatorio para que así la gente vaya a votar, ya que nadie está participando, en especial los jóvenes, y que sea obligatorio desde los 18 años. Esto es necesario, ya que ahora mismo, con todas las elecciones que hemos tenido, no ha participado casi nadie, así que sería bueno como antes, ya que en esos tiempos, cuando yo empecé a votar, era así, obligatorio, y ahora ya no es obligatorio, así que yo creo que sería muy bueno”, puntualizó.

Norma Guzmán

DOMINGO FLORES: EN CONTRA DE LA MEDIDA

Quien se mostró contrario a la medida fue Domingo Flores, quien puntualizó que “yo creo que la decisión de votar debe ser personal, no de manera obligatoria, por lo que estoy en contra de la medida. En el caso de la poca participación es porque la gente ya no cree en los políticos, así que yo creo que ese es el mayor problema, y eso va por todas las cosas que se han visto de la clase política, y yo creo que la gente está en contra de eso, y por lo mismo, están en contra de ir a votar, por lo que pienso que la política debiera nuevamente hacer algo para que la gente crea en ellos, trabajar más, unirse ellos para poder trabajar, y así no pelear tanto entre ellos”, indicó.

Domingo Flores

MARIO GALAZ: SE NECESITA CULTURA Y EDUCACIÓN CÍVICA

Por último, Mario Galaz apoyó esta iniciativa. Precisó que “me parece fantástico y muy bueno, por la sencilla razón de que en el país no tenemos cultura cívica. Antes de que se dejara el voto voluntario había obligación de votar, y la gente lo hacía con poco conocimiento de su votación, ya que no nos interesaba. Yo era uno de aquellos, pero con el tiempo he podido aprender que es necesario que sea obligatorio, porque no puede ser que sean elegidos presidentes u otros cargos con minorías de votos, y eso no puede ser posible, por lo que es muy bueno y oportuno que lo hagan ahora, y así mejorará la participación, ya que, por último, a la gente tendría que importarle y así no elegir a los mismos pasteles de siempre”, finalizó.